Пора вертатися в реальність, – в ОП відповіли Кличку на те, що він не встигне на РНБО

В Офісі Президента відреагували на заяву мера Києва Віталія Кличка стосовно того, що він не встигне на засідання Ради національної безпеки та оборони. Стверджують, що поїздка міського голови на Чернігівщину – це начебто "відмовка".

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що поїздка Кличка до Чернігівської області заради дрібного піарного завдання – це доказ того, наскільки міська влада в Києві далека від реальності.

До теми Ймовірність того, що Кличка усунуть з посади голови КМДА, сягає 90%, — ЗМІ

У Зеленського переконують, що Кличко встигнув би повернутись

В ОП переконані, що 2 з половиною години "більше ніж достатньо", аби повернутися до Києва з Чернігівської області. Подоляк заявив, що Кличко як голова КМДА повинен бути сьогодні в Києві, "де будівельні рейдери розгромили черговий об'єкт історичної спадщини".

Це було абсолютно незаконно, ще й киян побили, які намагалися зупинити руйнування цього пам’ятника. Невже Кличко і про це не знає? Напевно знає. Боїться посваритися з кимось у своєму оточенні, хто курує подібні мафіозні речі? Або просто не знає, як вирішувати такі проблеми?

– сказав Подоляк.

Чиновник порадив меру Києва "повертатися перш за все в реальність". Також Подоляк додав, що піар та крадіжки – це точно не ті речі, якими повинен займатися голова КМДА.

Крім того, радник глави ОП назвав Кличка "надзвичайно креативним та сміливим". Таким чином Подоляк описав коментарі Кличка про "перевірку робіт" на Подільському мосту.

Кличка можуть усунути з посади

Мер Києва повідомив, що його запросили відвідати засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Однак Кличко відмовився приїхати, бо зателефонували щодо цього надто пізно. Політик вже вирушив у робочу поїздку на Чернігівщину.

Спікер парламенту Дмитро Разумков зауважив, що питання усунення Кличка наразі немає у порядку денному засідання. Проте його можуть внести.

ЗМІ писали, посилаючись на власні джерела, що ймовірність того, що Кличка усунуть з посади голови КМДА, сягає 90%.

Що цьому передувало