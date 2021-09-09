Пора виставляти рахунок, – голова Запорізької ОДА звинуватив Росію в нашесті медуз
Джерело:"Ріа Мелітополь"
Нашестя медуз влітку 2021 року зіпсувало курортний сезон у Кирилівці. Місцева влада переконана, що підставою для катастрофи стало зменшення об'ємів води з Кубані та Дону. Відтак винною у ситуації на Запоріжжі є Росія.
Медузи в Азовське море, зокрема в курортну Кирилівку, зайшли з Чорного моря та заполонили усі пляжі. За збитки місцевих підприємців через зірваний сезон голова Запорізької ОДА Олександр Старух запропонував виставити рахунок Росії.
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"Нам зробили рекреаційну шкоду. Винуватцям пора виставити рахунки і за відібраний Крим, і за зірваний курортний сезон", – запропонував Старух.
Причини нашестя медуз
Із головою Запорізької ОДА погодився директор Приазовського національного парку Дмитро Воловик. Він наголосив, що основна причина нашестя медуз в Азовському морі – підвищення солоності водойми.
Цей процес відбувається через аномальну сонячну активність та зменшення об'єму прісної води з річок. Основний масив прісної води надходив з російських річок Дон та Кубань, тоді як з українських річок в Азовське море потрапляє лише 4 кубометри прісної води щороку.
Із Дона та Кубані надходив 41 кубометр води щороку,
– підкреслив Воловик.
Зараз із російської сторони надходить набагато менше прісної води. Росія бере її з річок на полив, відтак до Приазов'я вона надходить у набагато менших кількостях. Унаслідок цього Приазовський регіон став одним із найбільш засушливих в Україні.
Водночас піднявся рівень солоності води в Азовському морі – за 2 роки із 10 до 16 проміле. Відтак сформувалося природне для розмноження медуз середовище.Зверніть увагу! У Кирилівці знайшли спосіб розв'язати проблеми з нашестям медуз, викиданням водоростей на берег та підвищенням солоності води. Для цього власники закладів на узбережжі будують басейни з підігрівом, а з 1 жовтня в Запорізькій ОДА запрацює відділ туризму.
Нашестя медуз в Кирилівці: останні новини
- У Запорізькій області туристичне узбережжя все літо 2021 року потерпало від медуз. Від небажаних гостей відпочивальників не захищали ні спеціальні сітки, ні "братні могили" на березі.
- Згодом туристам заборонили виносити медуз на сушу. У піску вони розкладалися та наповнювали пляжі неймовірним смородом.
- Окремі відпочивальники влаштували на березі жорстоку розвагу. Вони влаштували "бій" медузами.