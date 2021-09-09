Пора виставляти рахунок, – голова Запорізької ОДА звинуватив Росію в нашесті медуз

Нашестя медуз влітку 2021 року зіпсувало курортний сезон у Кирилівці. Місцева влада переконана, що підставою для катастрофи стало зменшення об'ємів води з Кубані та Дону. Відтак винною у ситуації на Запоріжжі є Росія.

Медузи в Азовське море, зокрема в курортну Кирилівку, зайшли з Чорного моря та заполонили усі пляжі. За збитки місцевих підприємців через зірваний сезон голова Запорізької ОДА Олександр Старух запропонував виставити рахунок Росії.

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"Нам зробили рекреаційну шкоду. Винуватцям пора виставити рахунки і за відібраний Крим, і за зірваний курортний сезон", – запропонував Старух.

Причини нашестя медуз

Із головою Запорізької ОДА погодився директор Приазовського національного парку Дмитро Воловик. Він наголосив, що основна причина нашестя медуз в Азовському морі – підвищення солоності водойми.

Цей процес відбувається через аномальну сонячну активність та зменшення об'єму прісної води з річок. Основний масив прісної води надходив з російських річок Дон та Кубань, тоді як з українських річок в Азовське море потрапляє лише 4 кубометри прісної води щороку.

Із Дона та Кубані надходив 41 кубометр води щороку,

– підкреслив Воловик.

Зараз із російської сторони надходить набагато менше прісної води. Росія бере її з річок на полив, відтак до Приазов'я вона надходить у набагато менших кількостях. Унаслідок цього Приазовський регіон став одним із найбільш засушливих в Україні.

Водночас піднявся рівень солоності води в Азовському морі – за 2 роки із 10 до 16 проміле. Відтак сформувалося природне для розмноження медуз середовище.

Нашестя медуз в Кирилівці: останні новини

У Запорізькій області туристичне узбережжя все літо 2021 року потерпало від медуз. Від небажаних гостей відпочивальників не захищали ні спеціальні сітки, ні "братні могили" на березі.

Згодом туристам заборонили виносити медуз на сушу. У піску вони розкладалися та наповнювали пляжі неймовірним смородом.

Окремі відпочивальники влаштували на березі жорстоку розвагу. Вони влаштували "бій" медузами.

У Кирилівці знайшли спосіб розв'язати проблеми з нашестям медуз, викиданням водоростей на берег та підвищенням солоності води. Для цього власники закладів на узбережжі будують басейни з підігрівом, а з 1 жовтня в Запорізькій ОДА запрацює відділ туризму.