Поранених евакуювали, – Гайдай розкрив деталі цинічного обстрілу Лисичанська з "Угаранів"

Російські окупанти 27 червня обстріляли з "Ураганів" мирних жителів Лисичанська, які набирали воду. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені, яких евакуювали за межі області.

Про це 24 каналу повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він наголосив, що у Лисичанську зараз дуже важка ситуація.

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Місто хаотично обстрілюють

Як зауважив Гайдай, наразі з різних боків російські загарбники постійно намагаються прорватись у місто. Утім, наші війська продовжують тримати лінію оборони.

"Місто постійно хаотично обстрілюють. Тобто взагалі незрозуміло куди й що саме прилетить. Розбита вся інфраструктура. Достатньо важко дістатися до Лисичанська або ж виїхати з нього", – наголосив він.

Багато загинуло, поранених евакуювали

З водою важка ситуація, оскільки окупанти розбомбили всю інфраструктуру, зокрема, й водопостачання. Декілька днів тому під час того, як люди набирали воду з цистерни, по них прилетіло з "Ураганів", які російські нелюди начинили касетними снарядами.

Багато людей загинуло, ще більше поранено. Їх евакуювали в лікарні іншої області, де їм надають необхідну медичну допомогу,

– заявив очільник області.

У місті не проводять операцій

За його словами, зараз у Лисичанську неможливо проводити важкі операції. У місті лікарі можуть надати ургентну допомогу, навіть прийняти пологи, однак не робити серйозні операції.

Ми забезпечили лікарів тими медикаментами, які вони просили, але ми ж розуміємо умови. Якщо під час операції буде прильот – це може призвести до трагедії,

– підкреслив Гайдай.

Як він зазначив, саме тому поранених намагаються вивозити за межі Луганської області, в більш безпечні райони. Крім того, Гайдай також наголосив, що зараз дуже важка ситуація з транспортуванням, як поранених, так і гуманітарної допомоги.

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"Усі дороги завалені осколками, які постійно прорізають колеса транспорту", – зазначив він.

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