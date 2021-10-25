Поранили військових: нелегали з Білорусі намагалася прорватись до Польщі

На польсько-білоруському кордоні приблизно 60 мігрантів хотіли прорватися на територію Польщі. Через це 2 військовослужбовців отримали поранення.

Під час спроби пробратися іноземці використовували палиці. Також вони кидали камінням у польських прикордонників й військовослужбовців.

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За даними міграційної служби, один із солдатів отримав від іноземця удар гілкою по обличчі, а інший – каменем. Через це їх довелося доставити у лікарню в Білостоці.

Їхньому життю нічого не загрожує, тож чоловіків вже виписали з лікарні. Деякі з прикордонників також отримали легкі травми.

Польський Сейм схвалив закон , який передбачає будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. У Варшаві оцінили перспективу і заявили, що міграційна криза на межі 2 держав може тривати ще довго.

Варто зауважити, що серед мігрантів офіцери також впізнали білоруських солдатів у цивільному. Вони намагалися розрізати дротову огорожу.

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