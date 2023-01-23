Ворог розуміє, що весною війна може стати "переломною", – експерт про дії росіян на фронтах

Окупанти не полишають надії все ж вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Саме таку мету і поставив для росіян президент Росії Владімір Путін ще на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, ворог постійно змінює акценти на лініях розмежування.

Цікаво 2023 – рік нашої перемоги: у розвідці бачать ознаки зміни ситуації у війні

Чого хоче досягнути ворог

Петро Черник наголосив, що для Росії все ж ключовим залишається Донбас.

"Не забуваємо, що ця війна й почалася з визнання тих самих недореспублік", – пояснив він.

За його словами, Путін віддав наказ вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей ще у 2022 році. Оскільки мета не була досягнута, то своїх намірів росіяни поки що не полишають. Диктатор наказав повністю захопити Донбас до березня.

Чи вдасться противнику повноцінно організувати по-справжньому велику контрнаступальну операцію на даних ділянках? На мій погляд, для цього поки що не бачу у першу чергу технічного потенціалу,

– зауважив військовий експерт.

Проте не слід забувати про людський потенціал ворога, який є доволі великим.

Петро Черник розповів, чого очікувати від окупантів на лінії розмежування: дивіться відео

Поразки росіян на фронті

Петро Черник розповів, що ситуація на фронті для окупантів не дуже оптимістична. Зокрема, вони не можуть взяти Бахмут, що є важливою точкою.

"Вона дуже серйозна для них у вогневому контролі Дебальцевського залізничного полотна. Всього-на-всього 42 кілометри, а HIMARS працюють на 84 кілометри", – наголосив він.

За словами військового експерта, через це у росіян відбуваються певні зміни.

Вони зміщують акценти стратегічної поразки під Бахмутом,

– підкреслив він.

На його думку, причиною є те, що росіянам треба показувати хоч якісь мінімальні успіхи на фронті, тому що пропаганду ніхто не скасовував, а вона в них на високому рівні.

Ситуація на фронті: коротко