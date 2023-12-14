Україна може стати другим Афганістаном для США, – WSJ

У США республіканці та демократи не можуть дійти консенсусу, який би дозволив проголосувати за 61 мільярд доларів для України. Водночас ці дії конгресменів можуть мати серйозні наслідки як для нашої держави, так і Джо Байдена.

У виданні пригадують негативний досвід Сполучених Штатів. Водночас проводять паралелі. Мовляв, якщо Україна програє у війні проти Росії, то це стане поразкою і для Джо Байдена.

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Прогнозують "другий Афганістан"

Як зазначають у The Wall Street Journal, поразка нашої держави для Джо Байдена може стати особистою, причому на рівні "другого Афганістану".

Відповідний меседж журналісти озвучили на тлі того, що Сенат США досі не дійшов консенсусу. Відтак, питання виділення 61 мільярда доларів Україні продовжує висіти у повітрі. Зокрема з урахуванням того, що конгресмени пішли на канікули, так і не ухваливши відповідне рішення.

У виданні зазначають, що у вівторок Джо Байден попереджав, що Америка "на справжньому переломному етапі історії", і що він може "визначити майбутнє Європи". Журналісти наголошують, що Україна зазнає поразки без надання більшої кількості зброї з боку США. І що одним із наслідків програшу стане нестабільна Європа.

У WSJ наголошують, що нашій державі невдовзі буде потрібно більше боєприпасів, а постачання з боку США закінчуються. Водночас у Кремлі запускають нові виробництва. Ба більше, роблять ставку на зведення нанівець підтримки України "зимовим застоєм" у рішеннях Заходу. Також зазначають, що нашій державі вже не вистачає засобів ППО, щоб захистити українські міста від російських атак з неба.

США мають ухвалити рішення швидше

У статті роблять акцент на правоті республіканців, які прагнуть врегулювати безпеку кордонів США. Причина – тисячі нових мігрантів приїжджають на щоденній основі. Попри це, Конгрес повинен оперативно ухвалити необхідне для України рішення. І зробити це доти, поки потреба нашої країни у зброї не стала настільки критичною, що це вже неможливо виправити.

Наголошують у статті, що чим повільніше надаватимуть зброю, тим довшою буде війна. І тим менша ймовірність, що наша держава матиме можливість на полі бою перехопити ініціативу. Водночас критики вважають, що Київ має йти на перемовини з Москвою. Втім, Путіну вони не потрібні, адже він досі впевнений у тому, що може здобути перемогу.

У виданні зазначають, що Байден не усвідомлює, що поразка України стане для США страшнішою за поразку в Кабулі. І що це буде "другий Афганістан". Ба більше, перемога Путіна може надихнути Китай. Відтак, загальні наслідки можуть бути значно гіршими.

Водночас у виданні пишуть, що до такого світу республіканці бути причетними не хочуть. Але таки будуть відповідальними за наслідки, якщо не посприяють виділенню коштів для України, яка майже 2 роки бореться проти повномасштабного вторгнення Росії.