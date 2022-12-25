Путін в омані: чому підлеглі брешуть диктатору про ситуацію на фронті в Україні

Владімір Путін вперто не визнає поразок своєї армії в Україні. Це пов'язано з тим, що військові чиновники прикрашають для російського диктатора новини з фронту.

Про це 24 каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. За його словами, ще на початку повномасштабної війни Росії проти України стало зрозуміло, що Путіну подають неправдиву та викривлену інформацію.

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Окупанти планували вторгнення в Україну у полоні міфів

Ба більше, до 24 лютого росіяни взагалі не розуміли, що відбувається в Україні.

Упродовж 30 років після розпаду СРСР жителі Росії залишалися у полоні міфів та стереотипів про Україну, українців, про нібито бажання наших громадян жити з росіянами в одній державі,

– сказав Стуканов.

Він додав, що побачити реальну ситуацію росіянам заважає їхній шовінізм та ставлення до України як до колонії. Звідси, за словами аналітика, й виникла та хибна стратегія, з якою окупанти планували своє вторгнення в Україну.

Чому російська армія могутня тільки на папері

Окрім того, як пояснив Стуканов, російська армія роками була корумпованою. Боєздатність російських військ, яку малювали на папері, зовсім не відповідає реальній ситуації.

"Корумповані чиновники клали собі до кишені значну частину бюджету, який мав бути спрямований на армію. Вони будували собі палаци, вели розкішне життя, а армія була недофінансована", – зазначив аналітик.

Підлеглі Путіна брешуть йому про ситуацію в Україні

На сьогоднішньому етапі війна в Україні, яку Росія називає "спеціальною воєнною операцією", дійсно для росіян є проваленою.

"Значною мірою це було зрозуміло ще навесні. Але росіяни "вперлись рогом" і фактично впродовж літа вбили свою армію", – зауважив аналітик.

За його словами, ті чиновники, які розкрадали бюджет, зараз продовжують брехати своєму начальнику.

Коли ці люди готують аналітичні записки для Путіна, а також папочки з документами та інформацією про події на фронті та забезпечення російської армії, вони розуміють, що від змісту цих папок залежить їхня кар'єра. Вони з усіх сил намагаються врятувати власну шкуру,

– наголосив Стуканов.

Він додав, що підлеглі Путіна розуміють, що якщо розкажуть про реальні поразки російської армії, то ризикують втратити свої посади, а також фінансові можливості для гарного життя. Тому російські воєначальники відверто брешуть очільнику Кремля, аби їх не змогли звинуватити у провалах російських військ.

Путін вірить у те, що його армія повільно просувається

Відтак, очільник Кремля, отримуючи неправдиві доповіді про ситуацію на фронті, живе у своїй реальності, де його армія перемагає.

Путін живе сьогодні у певній омані щодо реальної ситуації в Україні. Він вважає, що російська армія повільно, але просувається,

– сказав Стуканов.

За словами аналітика, звідси і з'являються тези російського диктатора на кшталт "Курочка по зернятку клює".

"Путін вірить, що цій "курочці" просто потрібно багато часу, аби склювати якийсь ангар зерна. Мовляв, його армія повільно, але рухається до перемоги. Путін дійсно у це вірить", – зазначив Стуканов.

Він додав, що російський диктатор особливо й не має вибору, адже інакше йому залишається одне – підняти руки і здатися.

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