Не кількістю, а якістю: порівняння військової могутності України та Росії

Популярний блог Global Firepower, що спеціалізується на аналізі військової потужності країн світу, вирішив порівняти воєнну міць та ресурси двох держав – України та Росії, які перебувають у стані неоголошеної війни вже 7 років.

За 7 років з часу неоголошеної військової агресії проти України росіяни тимчасово окупували Крим та встановили контроль над окремими територіями на Сході України. У ході війни загинули понад 13 000 українців, кілька мільйонів – стали біженцями. Досі майже 4 мільйони громадян України залишаються на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу фактично у якості заручників.

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Навесні 2021 року Росія стягнула на кордони з Україною значну частину війська. За словами путінського міністра оборони Шойгу, нині мова йде про 4 армії. Україна оцінює угруповання озброєних росіян на кордоні в межах 80 тисяч. Активізація російського війська викликала занепокоєння всього світу й нині початок нової фази війни є цілком реальним.

Які сили сторін станом на зараз? На це питання відповідають автори Global Firepower.

Перша позиція – загальний рейтинг потужності армій. Він обчислюється за невідомою формулою, яка начебто враховує 55 компонентів, але усі подробиці автори Global Firepower тримають у таємниці.

Згідно з оцінкою Global Firepower, Росія у рейтингу потужності посідає 2 позицію зі 140 й поступається лише США. Україна – лише на 25-му місці.

Втім, є у рейтингу й позиції, що визначаються згідно відкритих даних. Щоправда, у випадку з авторитарною Росією до них необхідно ставитись критично, адже чимало інформації стратегічного характеру в Росії під грифом таємно.

Людські ресурси

Україна Росія Різниця Кількість населення 43 922 083 141 722 205 97 800 122 Кількість чоловічого населення 22 400 262 69 443 880 47 043 418 Кількість людей, придатних до військової служби 15 680 184 46 527 400 30 847 216 Щорічна кількість чоловіків, що досягає призовного віку 470 406 1 302 767 832 361

Варто звернути увагу на другу позицію рейтингу – чисельність населення. Автори Global Firepower дають для України цифру 43 922 083 людей (33-є місце в світі), для Росії – 141 722 205 людей (9 місце в світі) й різницю в майже 98 мільйонів осіб.

При цьому не враховано, що майже 2 мільйони громадян України перебувають під контролем Росії в Криму й приблизно 1,6 мільйона людей тримають у заручниках терористи так званих "ДНР" і "ЛНР". Окупаційна влада незаконно залучає громадян України до участі у збройних формуваннях, в тому числі – завдяки вербунку, мобілізації та призову.

Терористи на окупованих територіях незаконно мобілізують громадян України / Фото з соцмереж

Таким чином, реальна картина тільки збільшує різницю й робить її більшою за 100 мільйонів осіб.

Варто зважати на означені факти й при аналізі третьої позиції рейтингу – чисельності чоловічого населення, а також четвертої і п'ятої – чисельність готових до військової служби людей та тих, що досягли призовного віку.

Чисельність збройних сил

Україна Росія Різниця чисельність регулярної армії 255 000 1 014 000 759 000 резервісти 900 000 2 000 000 1 100 000 парамілітарні сили 90 000 555 000 465 000

У статистиці не вказані збройні сили невизнаних "ДНР"/"ЛНР", а це мінімум 2 корпуси загальною чисельністю приблизно 35 тисяч вояків. Також не наведені відомості про "таємні" підрозділи російської армії, а також ті, що видають себе за ПВК, наприклад – сумновідома "ПВК Вагнера".

Гроші

Україна Росія Різниця Військовий бюджет $9 600 000 000 $42 129 000 000 $32 529 000 000 зовнішній борг $130 000 000 000 $539 600 000 000 $409 600 000 000 золотий чи валютний запас $18 810 000 000 $432 700 000 000 $413 890 000 000

Військовий бюджет України на 2021 року складає майже 6% ВВП країни, що є надзвичайно багато та обтяжливо для економіки, але необхідно в умовах тривалої війни. При цьому ця цифра не враховує військової та частини фінансової допомоги країн Заходу. Разом з допомогою союзників, ці цифри будуть ще більшими. Втім, їх складно порівнювати з воєнним бюджетом Росії, який лише офіційно у кілька разів більший.

Згідно з офіційними повідомленнями Кремля, військовий бюджет Росії рік за роком зменшується. Але це лише половина правди, адже велика його частина є таємною чи просто не вказується росіянами, щоб не пояснювати громадянам, чому їх пенсії чи гроші на ремонт доріг і теплих туалетів "вбухані" у новий танк, який не їздить, чи ракету, що не досягає цілі, або ж гелікоптер, який літає через раз.

Як виглядають будинки для людей в державі з військовим бюджетом в 150 – 180 мільярдів доларів / Фото з соцмереж

За оцінками експертів, справжній військовий бюджет значно більший, ніж вказано у офіційних звітах. Так, аналітики The Economist вважають, що реальний бюджет становить десь в межаж 150 – 180 мільярдів доларів, що становить 4% ВВП РФ. Це колосальна сума, яка дає ворогу практично безмежні можливості, дозволяє спокійно перекидати до кордонів з Україною цілі армії і не перейматися, скільки такі маневри коштуватимуть.

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Звісно, всі ці шалені гроші не "воюють" виключно проти України. Росія наразі веде кілька збройних конфліктів, зокрема, в Сирії, Лівії, Центральній Африці. Російські військові, російська техніка та гроші є у Вірменії, Судані, Венесуелі та інших країнах. Росіяни контролюють анклави у Молдові, Грузії тощо, а також надають військову допомогу Ірану, КНДР та іншим.

Військова техніка

Авіація

Україна Росія Різниця загальна кількість 285 4 144 3 859 винищувачі 42 789 747 бомбардувальники 25 742 717 транспортні 31 429 398 тренувальні 71 495 424 спеціальні 5 130 125 гелікоптери 111 1540 1429 ударні гелікоптери 34 538 504

Наземна військова техніка

Україна Росія Різниця танки 2 430 13 000 10 570 БМП/БТР 11 435 27 100 15 665 САУ 785 6 540 5 755 артилерія 2 040 4 465 2 425 ЗРК 550 3 860 3 310

Флот

Україна Росія Різниця загальна оцінка потужності ВМФ 61-е місце в світі 2-е місце у світі авіаносці 0 1 1 діючі підводні човни 0 64 64 есмінці 0 15 15 фрегати 1 11 10 корвети 0 85 0 патрульні катери 11 55 44 тральщики 1 48 47 Логістика та географія

Україна Росія різниця аеродроми 187 1 218 1 031 торговельний флот 408 2 739 2 331 порти та термінали 6 8 2 людські трудові ресурси 17 990 000 69 923 000 51 933 000 автошляхи, кілометри 169 495 982 000 812 505 залічничні шляхи, кілометри 21 658 87 157 65 499 площа, квадратні кілометри 603 548 17 098 242 16 494 694 довжина кордонів, кілометри 5 618 22 408 16 790 берегова лінія, кілометри 2 782 37 563 34 871

Як бачимо, в жодному з наведених компонентів Україна не має переваги, ба більше – Росія часто має у рази більші показники. Зазначимо, що у дослідженні не вказані нові види зброї, зокрема, безпілотники, а саме у дронах, які чудово себе зарекомендували у ході війни між Вірменією та Азербайджаном, в Лівії та Курдистані, Україна має перевагу над росіянами.

Головна російська зброя / Фото ТАСС

Статистика не враховує ядерний потенціал країн, який в Росії є, хоч і застарілий. Україна від нього відмовилась завдяки Будапештському меморандуму. Нема у статистиці й персонального храму кольору хакі, який збудували кілька років тому в Росії.

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Але є й добрі новини: Україна не залишиться сам на сам з цією потужною військовою силою – деякі союзники нашої держави вже активно висловлюють занепокоєння, а дехто тримає напоготові кораблі з ракетами класу "Томогавк". В союзній нашій державі Польщі розміщені ракети "Петріот", Туреччина не відмовить у зайвому "Байрактарі", а американські "Джавеліни" вже давно на озброєнні в ЗСУ. Звісно, кількісна перевага на стороні ворога, але в умовах сучасної війни далеко не завжди все вирішує кількість, набагато більше значить якість та відданість людей. Людей, які захищають свою землю.



Порівняння військової могутності України та Росії / Інфографіка 24 каналу