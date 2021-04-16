Не кількістю, а якістю: порівняння військової могутності України та Росії

Популярний блог Global Firepower, що спеціалізується на аналізі військової потужності країн світу, вирішив порівняти воєнну міць та ресурси двох держав – України та Росії, які перебувають у стані неоголошеної війни вже 7 років.
Джерело:24 канал
За 7 років з часу неоголошеної військової агресії проти України росіяни тимчасово окупували Крим та встановили контроль над окремими територіями на Сході України. У ході війни загинули понад 13 000 українців, кілька мільйонів – стали біженцями. Досі майже 4 мільйони громадян України залишаються на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу фактично у якості заручників.
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Навесні 2021 року Росія стягнула на кордони з Україною значну частину війська. За словами путінського міністра оборони Шойгу, нині мова йде про 4 армії. Україна оцінює угруповання озброєних росіян на кордоні в межах 80 тисяч. Активізація російського війська викликала занепокоєння всього світу й нині початок нової фази війни є цілком реальним.
Які сили сторін станом на зараз? На це питання відповідають автори Global Firepower.
Перша позиція – загальний рейтинг потужності армій. Він обчислюється за невідомою формулою, яка начебто враховує 55 компонентів, але усі подробиці автори Global Firepower тримають у таємниці.
Згідно з оцінкою Global Firepower, Росія у рейтингу потужності посідає 2 позицію зі 140 й поступається лише США. Україна – лише на 25-му місці.
Втім, є у рейтингу й позиції, що визначаються згідно відкритих даних. Щоправда, у випадку з авторитарною Росією до них необхідно ставитись критично, адже чимало інформації стратегічного характеру в Росії під грифом таємно.
Людські ресурси
|Україна
|Росія
|Різниця
|Кількість населення
|43 922 083
|141 722 205
|97 800 122
|Кількість чоловічого населення
|22 400 262
|69 443 880
|47 043 418
|Кількість людей, придатних до військової служби
|15 680 184
|46 527 400
|30 847 216
|Щорічна кількість чоловіків, що досягає призовного віку
|470 406
|1 302 767
|832 361
Варто звернути увагу на другу позицію рейтингу – чисельність населення. Автори Global Firepower дають для України цифру 43 922 083 людей (33-є місце в світі), для Росії – 141 722 205 людей (9 місце в світі) й різницю в майже 98 мільйонів осіб.
При цьому не враховано, що майже 2 мільйони громадян України перебувають під контролем Росії в Криму й приблизно 1,6 мільйона людей тримають у заручниках терористи так званих "ДНР" і "ЛНР". Окупаційна влада незаконно залучає громадян України до участі у збройних формуваннях, в тому числі – завдяки вербунку, мобілізації та призову.
Терористи на окупованих територіях незаконно мобілізують громадян України / Фото з соцмереж
Таким чином, реальна картина тільки збільшує різницю й робить її більшою за 100 мільйонів осіб.
Варто зважати на означені факти й при аналізі третьої позиції рейтингу – чисельності чоловічого населення, а також четвертої і п'ятої – чисельність готових до військової служби людей та тих, що досягли призовного віку.
Чисельність збройних сил
|Україна
|Росія
|Різниця
|чисельність регулярної армії
|255 000
|1 014 000
|759 000
|резервісти
|900 000
|2 000 000
|1 100 000
|парамілітарні сили
|90 000
|555 000
|465 000
У статистиці не вказані збройні сили невизнаних "ДНР"/"ЛНР", а це мінімум 2 корпуси загальною чисельністю приблизно 35 тисяч вояків. Також не наведені відомості про "таємні" підрозділи російської армії, а також ті, що видають себе за ПВК, наприклад – сумновідома "ПВК Вагнера".
Гроші
|Україна
|Росія
|Різниця
|Військовий бюджет
|$9 600 000 000
|$42 129 000 000
|$32 529 000 000
|зовнішній борг
|$130 000 000 000
|$539 600 000 000
|$409 600 000 000
|золотий чи валютний запас
|$18 810 000 000
|$432 700 000 000
|$413 890 000 000
Військовий бюджет України на 2021 року складає майже 6% ВВП країни, що є надзвичайно багато та обтяжливо для економіки, але необхідно в умовах тривалої війни. При цьому ця цифра не враховує військової та частини фінансової допомоги країн Заходу. Разом з допомогою союзників, ці цифри будуть ще більшими. Втім, їх складно порівнювати з воєнним бюджетом Росії, який лише офіційно у кілька разів більший.
Згідно з офіційними повідомленнями Кремля, військовий бюджет Росії рік за роком зменшується. Але це лише половина правди, адже велика його частина є таємною чи просто не вказується росіянами, щоб не пояснювати громадянам, чому їх пенсії чи гроші на ремонт доріг і теплих туалетів "вбухані" у новий танк, який не їздить, чи ракету, що не досягає цілі, або ж гелікоптер, який літає через раз.
Як виглядають будинки для людей в державі з військовим бюджетом в 150 – 180 мільярдів доларів / Фото з соцмереж
За оцінками експертів, справжній військовий бюджет значно більший, ніж вказано у офіційних звітах. Так, аналітики The Economist вважають, що реальний бюджет становить десь в межаж 150 – 180 мільярдів доларів, що становить 4% ВВП РФ. Це колосальна сума, яка дає ворогу практично безмежні можливості, дозволяє спокійно перекидати до кордонів з Україною цілі армії і не перейматися, скільки такі маневри коштуватимуть.
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Звісно, всі ці шалені гроші не "воюють" виключно проти України. Росія наразі веде кілька збройних конфліктів, зокрема, в Сирії, Лівії, Центральній Африці. Російські військові, російська техніка та гроші є у Вірменії, Судані, Венесуелі та інших країнах. Росіяни контролюють анклави у Молдові, Грузії тощо, а також надають військову допомогу Ірану, КНДР та іншим.
Військова техніка
Авіація
|Україна
|Росія
|Різниця
|загальна кількість
|285
|4 144
|3 859
|винищувачі
|42
|789
|747
|бомбардувальники
|25
|742
|717
|транспортні
|31
|429
|398
|тренувальні
|71
|495
|424
|спеціальні
|5
|130
|125
|гелікоптери
|111
|1540
|1429
|ударні гелікоптери
|34
|538
|504
Наземна військова техніка
|Україна
|Росія
|Різниця
|танки
|2 430
|13 000
|10 570
|БМП/БТР
|11 435
|27 100
|15 665
|САУ
|785
|6 540
|5 755
|артилерія
|2 040
|4 465
|2 425
|ЗРК
|550
|3 860
|3 310
Флот
|Україна
|Росія
|Різниця
|загальна оцінка потужності ВМФ
|61-е місце в світі
|2-е місце у світі
|авіаносці
|0
|1
|1
|діючі підводні човни
|0
|64
|64
|есмінці
|0
|15
|15
|фрегати
|1
|11
|10
|корвети
|0
|85
|0
|патрульні катери
|11
|55
|44
|тральщики
|1
|48
|47
Логістика та географія
|Україна
|Росія
|різниця
|аеродроми
|187
|1 218
|1 031
|торговельний флот
|408
|2 739
|2 331
|порти та термінали
|6
|8
|2
|людські трудові ресурси
|17 990 000
|69 923 000
|51 933 000
|автошляхи, кілометри
|169 495
|982 000
|812 505
|залічничні шляхи, кілометри
|21 658
|87 157
|65 499
|площа, квадратні кілометри
|603 548
|17 098 242
|16 494 694
|довжина кордонів, кілометри
|5 618
|22 408
|16 790
|берегова лінія, кілометри
|2 782
|37 563
|34 871
Як бачимо, в жодному з наведених компонентів Україна не має переваги, ба більше – Росія часто має у рази більші показники. Зазначимо, що у дослідженні не вказані нові види зброї, зокрема, безпілотники, а саме у дронах, які чудово себе зарекомендували у ході війни між Вірменією та Азербайджаном, в Лівії та Курдистані, Україна має перевагу над росіянами.
Головна російська зброя / Фото ТАСС
Статистика не враховує ядерний потенціал країн, який в Росії є, хоч і застарілий. Україна від нього відмовилась завдяки Будапештському меморандуму. Нема у статистиці й персонального храму кольору хакі, який збудували кілька років тому в Росії.
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Але є й добрі новини: Україна не залишиться сам на сам з цією потужною військовою силою – деякі союзники нашої держави вже активно висловлюють занепокоєння, а дехто тримає напоготові кораблі з ракетами класу "Томогавк". В союзній нашій державі Польщі розміщені ракети "Петріот", Туреччина не відмовить у зайвому "Байрактарі", а американські "Джавеліни" вже давно на озброєнні в ЗСУ. Звісно, кількісна перевага на стороні ворога, але в умовах сучасної війни далеко не завжди все вирішує кількість, набагато більше значить якість та відданість людей. Людей, які захищають свою землю.
Порівняння військової могутності України та Росії / Інфографіка 24 каналу