"Ми не хотіли перешкоджати": в Угорщині підтвердили, що Порошенко ініціював зустріч з Орбаном
Джерело:Telex
Петро Порошенко був ініціатором зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. В країні "не хотіли перешкоджати", тому погодилися прийняти експрезидента України.
Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто на слуханнях в угорському парламенті. Разом з тим, він не став розкривати теми, які планували обговорити Порошенко й Орбан.
Важливо Росія хотіла використати зустріч Орбана і Порошенка для ІПСО: СБУ пояснила скандал на кордоні
Порошенко ініціював зустріч з Орбаном
За словами Сіярто, експрезидент України Порошенко сам ініціював зустріч з Орбаном. Угорський міністр наголосив, що прем'єр-міністр "із задоволенням веде переговори з будь-ким, у тому числі з колишніми лідерами іноземних держав".
Так, експрезидент Порошенко ініціював цю зустріч. Тому якщо він розглядав можливість такої консультації, ми не хотіли цьому перешкоджати,
– заявив Сіярто.
Разом з тим, він не став коментувати, чому зірвалася зустріч, й порадив "запитати про це в українців". Крім того, Сіярто також не став вдаватися у подробиці, які теми планували обговорити Порошенко та Орбан.
"Не вдаваймось в таку наукову фантастику", – зазначив угорський міністр.
Порошенко намагався виїхати за кордон
- Зранку 1 грудня Петро Порошенко намагався виїхати за кордон, однак прикордонники його не випустили. Експрезидент стверджував, що має розпорядження, підписане головою Верховної Ради. Згідно з документами, Порошенко мав заплановані зустрічі в Польщі та США. Втім, прикордонники заявили, що отримали інформацію про те, що відрядження Порошенка скасоване.
- В СБУ пояснили, що відрядження Порошенка скасували за їхнім зверненням. За словами спецпризначенців, зустріч Порошенка та Орбана Росія планувала використати у своїх ІПСО проти України.
- В Угорщині відреагували на те, що Порошенка не випустили за кордон й наголосили, що "не бажають брати участь у внутрішньополітичній боротьбі" України. Ба більше, там назвали це "політичною чисткою", яка буцімто вказує, що "Україна ще не готова до членства у ЄС".