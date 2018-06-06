Порошенко анонсував будівництво мосту через Дунай
Петро Порошенко анонсував відкриття нового мостового переходу на автодорозі "Одеса-Рені", розташованого біля села Паланка (Молдова).
Про це повідомив "Обозреватель".
Президент розповів, що під час візиту прем'єр-міністра Болгарії в Україну були дані необхідні доручення щодо проекту будівництва міжнародної траси не тільки по маршруту Одеса-Рені, а й через Румунію і Болгарію, щоб таким чином зв'язати три країни.
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"Ми маємо кілька можливих місць для побудови моста через Дунай. Ми починаємо розробку необхідної проектної документації та погодження з нашими румунськими та болгарськими партнерами. Упевнений в тому, що цей рух правильне. Рух до Європи", – сказав Порошенко.
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