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Порошенко анонсував будівництво мосту через Дунай

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Петро Порошенко анонсував будівництво мосту
Петро Порошенко анонсував будівництво мосту / www.5.ua

Петро Порошенко анонсував відкриття нового мостового переходу на автодорозі "Одеса-Рені", розташованого біля села Паланка (Молдова).

Про це повідомив "Обозреватель".

Президент розповів, що під час візиту прем'єр-міністра Болгарії в Україну були дані необхідні доручення щодо проекту будівництва міжнародної траси не тільки по маршруту Одеса-Рені, а й через Румунію і Болгарію, щоб таким чином зв'язати три країни.

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"Ми маємо кілька можливих місць для побудови моста через Дунай. Ми починаємо розробку необхідної проектної документації та погодження з нашими румунськими та болгарськими партнерами. Упевнений в тому, що цей рух правильне. Рух до Європи", – сказав Порошенко.

Теги: Новини України Новини Одеси Петро Порошенко Румунія Болгарія
Джерело: 24 Канал
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