Порошенко і Гонтарева у лідерах: скільки українські політики витратили на літній відпочинок

Відпустка – це два тижні на пляжі, які, якщо не розрахувати свої можливості, можуть закінчитися 50 тижнями на мілині. А якщо ви державний службовець, то і поданням декларації про суттєві зміни у майновому стані.

Про це повідомляє проект "Декларації". (Bihus.Info)

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Таємна мальдівська відпустка президента Петра Порошенка взимку наробила чимало шуму в українських ЗМІ. Рейтинг топ-відпочивальників гарант очолив і сьогодні. У своїй декларації за 2017 рік він вказав два видатки на туристичні послуги на загальну суму понад 2,7 мільйонів гривень.

Проте, за підрахунками програми "Схеми", повна вартість відпочинку на Мальдівах – разом із чартерними авіаперельотами, орендою острова, харчуванням і додатковими послугами повинна була б обійтися Петру Порошенку не менше ніж у півмільйона доларів (понад 14 мільйонів гривень).

На другому місці опинилася близька до Порошенка екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева. У 2017 році відпочинок родини коштував їй 1,9 мільйонів гривень. А мальдівський вояж сімейства Гонтаревих 2016 року навіть став підставою для розслідування НАБУ за підозрою у декларуванні недостовірної інформації, але наприкінці червня справу було закрито – відпустка нібито обійшлася їм всього у 250 тисяч гривень, тобто нижче порогу для декларування.

А от третій фіналіст – народний депутат Вадим Новинський більше полюбляє добре попоїсти, аніж поніжитися на пляжі. Минулого року він задекларував 6 видатків на готельно-ресторанні послуги у Росії, Німеччині та Швейцарії, які в сумі склали трохи більше 1 мільйонів гривень.



Відпочинок українських високопосадовців

Мінімум у 834 тисячі гривень обійшовся відпочинок у Німеччині та Іспанії народному депутату Вячеславу Константіновському. Саме стільки він у 2017 році витратив на оплату готелів і туристичних послуг у цих країнах.

Такі європейські країни як Австрія та Франція обрав для свого минулорічного відпочинку й п’ятий фіналіст нашого рейтингу – депутат Луцької міської ради Андрій Покровський. Проживання в готелях обійшлося йому там у 582 тисячі гривень.

А от шостій призерці, судді Верховного Суду Ірині Желтобрюх, пощастило значно більше. Їй не довелося платити за свій відпочинок із власної кишені, бо про неї потурбувалася держава. У липні цього року вона отримала від Верховного Суду близько 425 тисяч гривень відпускних і допомоги на оздоровлення.

Загалом у 2017-2018 роках українські чиновники задекларували близько 9 млн гривень витрат на відпочинок і ще майже 52 мільйонів гривень відпускних було виплачено їм.