Порошенко прийшов на допит у ДБР
П’ятий президент і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко 28 лютого прийшов на допит як свідок до Держбюро розслідувань. За кілька днів до цього з’явилися 2 ухвали суду щодо примусового приводу Порошенка на допит до ДБР, проте політик з’явився добровільно.
Порошенка допитають у справі, порушеній 27 червня 2019 року – зловживання владою або службовим становищем, службова недбалість і втручання в діяльність судових органів.
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Загалом Порошенко фігурує у 13-ти справах, у більшості з яких – як свідок.
У яких справах фігурує Порошенко
- У справі про перехід українських кораблів через Керченську протоку, що призвело до російської агресії проти України; введення військового стану в Україні задля можливої узурпації влади.
- Захоплення держвлади та підроблення офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції в парламенті.
- Ймовірна втрата з ситуативної кімнати Адміністрації Президента матеріальних носіїв секретної інформації, що містять держтаємницю.
- Незаконний перетин держкордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).
- Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та подальше незаконне видворення його за межі України.
- Організація незаконного переправлення Миколи Чауса через держкордон до Молдови.
- Скасування рішення голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільради до земель запасу держвласності.
- Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".
- Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".
- Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".
- Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні – травнф 2019 року; проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення, ймовірно, незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.
- Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати грошей з держбюджету на виплату їм зарплати.
- Втручання у діяльність суддів Окружного адмінсуду Києва зі сторони президента, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації Приватбанку.
- Можлива держзрада через мінські угоди. Порошенко нібито досягав домовленості про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей", усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.
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