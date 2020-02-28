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      Порошенко прийшов на допит у ДБР

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      Порошенко прийшов на допит у ДБР 28 лютого / Getty Images

      П’ятий президент і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко 28 лютого прийшов на допит як свідок до Держбюро розслідувань. За кілька днів до цього з’явилися 2 ухвали суду щодо примусового приводу Порошенка на допит до ДБР, проте політик з’явився добровільно.

      Порошенка допитають у справі, порушеній 27 червня 2019 року – зловживання владою або службовим становищем, службова недбалість і втручання в діяльність судових органів.

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      Загалом Порошенко фігурує у 13-ти справах, у більшості з яких – як свідок.

      У яких справах фігурує Порошенко

      • У справі про перехід українських кораблів через Керченську протоку, що призвело до російської агресії проти України; введення військового стану в Україні задля можливої узурпації влади.
      • Захоплення держвлади та підроблення офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції в парламенті.
      • Ймовірна втрата з ситуативної кімнати Адміністрації Президента матеріальних носіїв секретної інформації, що містять держтаємницю.
      • Незаконний перетин держкордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).
      • Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та подальше незаконне видворення його за межі України.
      • Організація незаконного переправлення Миколи Чауса через держкордон до Молдови.
      • Скасування рішення голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільради до земель запасу держвласності.
      • Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".
      • Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".
      • Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".
      • Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні – травнф 2019 року; проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення, ймовірно, незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.
      • Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати грошей з держбюджету на виплату їм зарплати.
      • Втручання у діяльність суддів Окружного адмінсуду Києва зі сторони президента, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації Приватбанку.
      • Можлива ​​держзрада через мінські угоди. Порошенко нібито досягав домовленості про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей", усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.

      справи проти Порошенка у яких справах фігурує Порошенко список
      Що відомо про справи щодо Порошенка / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Європейська солідарність Державне бюро розслідувань Розслідування Новини України Петро Порошенко Новини політики
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