П'ятому українському президенту Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді. Таку заяву зробив Олександр Турчинов.

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони дав 20 грудня терміновий брифінг. Він назвав справу проти Порошенка сфабрикованою.

Раніше Вугілля з окупованого Донбасу: Порошенко проігнорував слідчих, які вручали йому повістку в ДБР

Порошенку підписали підозру: що відомо

При цьому, Турчинов повідомив, що підозру п'ятому президенту України підписувала не генпрокурорка Ірина Венедіктова. За його словами, це натомість нібито зробив "її заступник з прізвищем Симоненко". Підозру нардепу могли направити поштою, оскільки зараз він перебуває за межами країни.

Джерела 24 каналу в правоохоронних органах підтвердили інформацію про факт оголошення Петру Порошенку підозри.

Соратник Порошенка каже, що мовиться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014 – 2015 років.

Ситуація була надскладною, було військове загострення. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни,

– підкреслив він.

Порошенка хотіли допитати, але він проігнорував слідчих

17 грудня слідчі Державного бюро розслідувань намагалися вручити Порошенку повістку на допит. Втім, політик проігнорував їх: сів у авто та поїхав. Цей моментр зафіксували на відео.

Мовиться про кримінальну справу щодо схеми постачання вугілля із тимчасово окупованого Донбасу та сприяння проросійським бойовикам групою українців.

Раніше у цій справі вже оголосили підозри проросійському нардепу Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенка спочатку мали просто допитати. Втім, ексзаступник генпрокурора Віктор Трепак стверджував, що йому готують повідомлення про підозру.

П'ятий президент повернеться в Україну

Зазначимо, що напередодні лідер "Європейської солідарності" поїхав за кордон. На сайті його сили вказано, що він відвідає Польщу та Туреччину. Турчинов заявив, що влада нібито знала про його заздалегідь заплановані зустрічі з вселенським патріархом та європейськими лідерами. Попри це, у ДБР все одно пішли на вручення йому повістки на черговий допит.

"Після проведення запланованих міжнародних зустрічей та короткої відпустки Порошенко повернеться в Україну",– запевнив колишній секретар РНБО.