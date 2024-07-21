На Житомирщині працівники обленерго створили перешкоди Держенергонагляду, – Міненерго
У Міністерстві енергетики розповіли, що у Житомирській області працівники обленерго перешкоджали Держенергонагляду. Перед цим у регіоні уникали відключень світла.
Заступник міністра енергетики України Микола Колісник розповів в ефірі телемарафону, що Державна інспекція енергетичного нагляду вже провела перевірки щодо справедливого розподілу світла, пише 24 Канал.
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Що відомо про перевірку Держенергонагляду
Микола Колісник зазначив, що Держенергонагляд вже провів перевірки у:
- Вінницькій,
- Дніпропетровській,
- Житомирській,
- Івано-Франківській,
- Кіровоградській,
- Одеській областях.
Під час перевірок встановили, що практично у всіх областях не забезпечено максимально можливий розмір рівномірного розподілу обсягів електричної енергії. Найбільше порушень виявили у Дніпропетровській і Житомирській областях,
– заявив Колісник.
Він уточнив, що на Житомирщині працівники обленерго перешкоджали встановленню факту порушення. Тобто вони не допускали до щитів.
У Дніпропетровській області в декілька разів збільшили терміни застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) та кількість черг.
"Таким чином відключення тривало понад 7 годин. На сьогодні є відповідні приписи Держенергонагляду щодо припинення цих порушень та відновлення рівномірного принципу розподілення електричної енергії", – пояснив заступник міністра.
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Він додав, що у випадку, якщо ситуація не зміниться, то обленерго штрафуватимуть. Микола Колісник пояснив, що перевірки продовжують.