У Міноборони пояснили, чому українці за кордоном отримують сповіщення про порушення обліку
23 листопада 2024, 08:03Читать новость на русском
Є випадки, коли військовозобов'язані українці, які перебувають за кордоном, вказали це при оновленні даних, втім, все одно отримують сповіщення про порушення військового обліку.
Чому за кордоном громадяни України отримують такі сповіщення, пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє 24 Канал.
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Сповіщення про порушення військового обліку
"Держава продовжує думати, що вони ще в Україні", – зазначила заступниця міністра оборони.
Також Катерина Черногоренко навела умовний приклад військовозобов'язаного, який проживає за кордоном, є офіцером і не пройшов вчасно військово-лікарську комісію. Отже, порушив закон України. Ця інформація відображається у реєстрі.
У Резерв+ з'явиться можливість сплатити штраф
- Посадовиця також розповіла, що Міноборони хоче зробити в застосунку функціонал сплати штрафів за порушення правил військового обліку.
- "Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у Резерв+ є, навіть є законопроєкт, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил дорожнього руху", – зазначила Черногоренко.
- Додала, є технічне розуміння цього питання, і якщо депутати ухвалять законопроєкт до кінця року, то вже на початку 2025 у Резерв+ з'явиться така функція.