Порушив кордон: в Узбекистані визнали, що збили літак Афганістану

У Сурхандар'їнській області Узбекистану 15 серпня впав військовий літак Афганістану. Ташкент підтвердив, що повітряне судно збили системи протиповітряної оборони.

Інцидент трапився у Шерабадському районі. На щастя, внаслідок авіакатастрофи ніхто не загинув.

До теми Літак з розпізнавальними знаками ВПС Афганістану впав в Узбекистані: відео з місця події

Силами протиповітряної оборони ВПС Узбекистану припинили спробу незаконного перетину повітряного кордону Узбекистану військовим літаком Афганістану,

– заявив представник міноборони.

Наразі відомство проводить розслідування.

Що відомо про постраждалих

На борту літака були 2 пілоти. Обидва наразі перебувають у лікарні.

Зауважимо, раніше з місця події опублікували відео. На кадрах було видно, як одному військовому надають першу допомогу.

Ситуація в Афганістані: що відомо

15 серпня 2021 року бойовики "Талібану" захопили Кабул, адже влада вирішила віддати його без бою для "уникнення кровопролиття".

Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни. Спершу казали, що він нібито полетів у Таджикистан, однак згодом цю інформацію спростували.

Бойовики взяли під контроль майже всю інфраструктуру міста. У Кабулі набирає обертів мародерство. Люди намагаються втекти з країни на літаках.

Столичний аеропорт став останньою надією для афганців. На летовищі забезпечують порядок американські військові.

Таліби взяли Афганістан під контроль після того, як президент США Джо Байден розпочав виведення американських військ з країни. Водночас політик стверджує, що не жалкує про своє рішенн я, адже присутність армії США в Афганістані, на його думку, була б недоречною

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