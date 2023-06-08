Разом з водою дрон передав сім'ї на даху під Олешками милу записку

Вчора мережу розчулила історія порятунку мами з дітьми під Олешками, які опинились на даху будинку через повінь. Сім'я без питної води, в оточені стихії, залишились кинутими напризволяще окупаційною владою.

Маму з дітьми побачили бійці 406 бригади, коли доставляли "подаруночки" окупантам. Втім, після того, як аеророзвідники помітили сім'ю у небезпеці, – пріоритети змінились. Вони змогли передати дроном спершу питну воду, потім трохи харчів, інформує 24 Канал.

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Проблема полягала в том, що дрон не здатний переносити важкі вантажі. Оператор дрона не здавався намагаючись допомогти родині.

Як захисники передали сім'ї воду дроном: відео

Аеророзвідники пообіцяли сім'ї евакуацію

Сьогодні ж виявилось, що разом із продуктами та водою, аеророзвідник на псевдо Санта передав сім'ї також записку. Про це повідомили у Штабі ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

"Без паніки. Евакуація буде. Санта", – саме таку записку передав захисник сім'ї.



Санта намагався заспокоїти сім'ю, яка опинилась у водяній пастці / Фото Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

І свою обіцянку український воїн – виконав. Згодом його дрон забезпечував супровід евакуаційної команди.

Зараз сім'я перебуває в безпечному місці і це головне!

До слова, аеророзвідник розповів деталі операції з порятунку сім'ї. Каже, що найбільше радий тому, що вдалось врятувати життя дітей.

Аеророзвідник Санта розповів, як вдалось допомогти сім'ї: відео

Яка ситуація в Олешках: актуально

Станом на ранок 8 червня, за словами міського голови Олешок Євгена Рищука, зафіксовано падіння рівня води на 20 – 30 сантиметрів.

Саме місто затоплено на 90%. Подекуди рівень води сягає 5 метрів. Наприклад, місцевий яхт-клуб, що стоїть на березі річки, затоплено вище другого поверху.