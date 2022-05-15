Посадовець "Укрзалізниці" на Донеччині допомагає окупантам відновити сполучення до Росії

Посадовеця "Укрзалізниці" підозрюють у держзраді. Він допомагає загарбникам відновит сполучення між окупованими територіями Донеччини та Росією.

Слідство встановило, що в березні начальник станції "Південнодонбаська" підрозділу "Станція Волноваха" перейшов на бік держави-агресора.

До речі Колаборант, який проголосив себе "головою" Козачої Лопані, отримав підозру

Він погодився на пропозицію окупантів та обійняв аналогічну "посаду" у структурі псевдоміністерства транспорту квазіреспублік.

Чим займається колаборант

Перебуваючи на цій посаді, підозрюваний допомагає ворогу проводити підривну діяльність проти України. Він особисто контролює проведення ремонтних робіт на території станції, яка зазнала пошкоджень під час бойових дій. Хоче відновити залізничне сполучення між тимчасово окупованою територією Донецької області та Росією.

Далі цими шляхами планують переправляти військову техніку і особовий склад ворожої армії для проведення наступальних дій проти ЗСУ.

Тому тепер зраднику повідомили про підозру. Досудове розслідування здійснює управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Інші новини про зрадників та колаборантів

Російські військові призначають свою владу в захоплених містах. Новими "чиновниками" стають не тільки люди без досвіду, а й злочинці. Наприклад, "мером" Бердянська окупанти призначили Олександра Сауленка. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповідав, що раніше зрадник відсидів тюремний термін за статтею про педофілію. До речі, посаду "заступника" Сауленка з питань архітектури став двірник з КП "БердянськЕкоТранс" Микита Самойленко

Також росіяни призначили нового "керівника" відділу культури у Бердянську. Зрадником виявився Анатолій Зімін, який до того працював на місцевому підприємстві.

У Херсоні в березні місцевий колаборант Кирило Стремоусов погрожував іншим жителям російським ув’язненням. Йдеться про тих, хто виступає проти "русского міра" – активістів, журналістів та інших. Сам зрадник називає себе "русским", який багато років "страждав від нацистів та провокацій СБУ".

Крім того, Стремоусов виступив за заборону на території окупованої Херсонщини доступу до соціальних мереж. Мовиться про інстаграм та фейсбук.

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