Вирішальний для повітряних операцій Росії: розвідка Британії про ураження літака А-50

В аеропорту в Мачулищах внаслідок "бавовни" отримав пошкодження російський літак А-50. Британська розвідка вважає його важливим для повітряних операцій Росії.

Якщо ж А-50 пошкоджений, то це обмежить російські повітряні операції. Попередньо група BYPOL повідомила, що два вибухи пошкодили передню і центральну частини, авіоніку і радіолокаційну антену літака.

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Яке значення мав пошкоджений російський літак А-50

Британська розвідка зауважила, що роль літака А-50:

створити розпізнавану картину повітряної обстановки;

забезпечити координацію дій сусідніх винищувачів.

Хоча пошкодження не були офіційно підтверджені. Однак втрата А-50 буде значною для Росії, оскільки літак є критично важливим для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного простору,

– заявили у британській розвідці.

За їхніми даними, внаслідок цієї ситуації, ймовірно, у строю Росії залишаться 6 справних А-50.

"...Що ще більше обмежить російські повітряні операції", – заявили розвідники.

Вибухи в Мачулищах: коротко

26 лютого на військовому аеродромі в Мачулищах пролунали два вибухи. За даними BYPOL, вони пошкодили російський літак А-50, зокрема – передню і центральну частини, авіоніку і радіолокаційну антену. Таких літаків у Росії всього 9. Ціна одного – 330 мільйонів доларів.

Ба більше, керівник BYPOL, яка не підтримує режим Лукашенка, Олександр Азаров розповів, що російський літак А-50 проводив розвідку території України. Разом з ним у повітря підіймалися гіперзвукові ракетні комплекси "Кинджал". Саме він наводив ці ракети.

Відповідальність за вибухи взяли на себе білоруські партизани. Ба більше, вони пообіцяли продовження. Підготовка до акцій білоруських партизанів займає 3 – 4 місяці.