Пошкодження трубопроводу з аміаком: в якому напрямку дує вітер та чи є загроза для людей

Росіяни уночі 5 червня обстріляли трубопровід з аміаком у Куп'янському районі на Харківщині. Наразі загрози для мешканців області немає. Ба більше, вітер дує у бік окупованої росіянами території.

Нині встановлюється ступінь пошкодження трубопроводу. Разом з тим, місцева влада заявила, що у повітрі не зафіксували концентрацію аміаку.

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На Харківщині напрямок вітру – у бік окупантів

Очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін у коментарі "Суспільне" заявив, що нині для регіону немає небезпеки. Окрім того, погода на боці українців, адже напрямок вітру зараз – у бік окупованої росіянами території.

Нині встановлюють ступінь пошкодження, але напрямок вітру на даний час – у бік окупованої території. На цей час по усім вимірам, які зробила не тільки Куп'янська, а й Петропавлівська громада, фон аміаку перебуває у нормі,

– заявив Беседін.

Голова Харківської ОВА також підтвердив, що станом на зараз заміри у місті Куп‘янськ показують – наявність аміаку у повітрі відсутня. Також фахівці, які працюють на місці заявили, що загрози розповсюдження небезпечного газу в громаді немає.

Разом з тим, спеціалісти продовжують роботу у наближених до кордону з Росією населених пунктах – Кучерівка, Синьківка та Петропавлівка. Там ще тривають заміри повітря.

"Продовжуємо контролювати рівень забруднення. Просимо зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями. Ситуація контрольована", – підкреслив Синєгубов.



Влада контролює ситуацію на Харківщині / Фото Олег Синєгубов



У регіоні відстежують рівень забруднення повітря / Фото Олег Синєгубов

На трубопроводі з аміаком сталася розгерметизація

Увечері 5 червня Синєгубов повідомив, що у Куп'янському районі сталася розгерметизація трубопроводу з аміаком унаслідок ворожих обстрілів.

В області відразу розгорнули Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці нині працюють усі профільні служби.

Голова Харківської ОВА заявив, що загрози для населення немає. Він закликав харків'ян довіряти інформації лише з офіційних джерел.