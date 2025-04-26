Пошкоджено офіси й склади, виникли пожежі: в ДСНС показали наслідки атаки по Кропивницькому
- Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки по Кропивницькому.
- Вночі 26 квітня внаслідок російської атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру.
- Постраждали офісні та складські приміщення.
Російські війська вночі 26 квітня атакували Кропивницький ударними БпЛА. Внаслідок ворожого удару руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в регіоні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
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Атака по Кропивницькому
Вночі 26 квітня росіяни вдарили по Кропивницькому. Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру.
Постраждали офісні та складські приміщення,
– ідеться в повідомленні.
На місці події працюють усі оперативні служби.
Наслідки атаки по Кропивницькому / Фото ДСНС
Відповідно до попередніх даних ДСНС, постраждалих немає. Наразі рятувальники ліквідовують пожежі будівель, які виникли в результаті нічного обстрілу ворожих сил.
Рятувальники ліквідовують пожежі внаслідок атаки / Фото ДСНС
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До слова вночі в Кіровоградській ОВА заявили про пошкодження вежі мобільного зв'язку.
Так, Андрій Райкович, голова ОВА, повідомив, що в селі Липняжка Новоукраїнського району ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв'язку. За його даними, постраждалих немає.