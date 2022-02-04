"Пошта Росії" буде в похоронках: Україна не марнує дні без вторгнення

Російського вторгнення досі не сталося. Проте актуальності ця тема взагалі не втратила, а навіть навпаки.

Якщо вторгнення найближчим часом станеться, то кожен мирний день буквально на вагу золота у плані підготовки до нової війни. Україна разом із союзниками має максимально використовувати кожен день.

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Яку військову допомогу отримала Україна

Міжнародні союзники продовжують озброювати. В Україні приземлилися ще 3 вантажних американських літаки. Кожного разу вони нам привозили ще по 80 тонн зброї, амуніції та боєприпасів. Останній рейс був 3 лютого і це був вже 7 за ліком літак зі зброєю від американців.

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Україна мала обіцянку від Нідерландів, що вони очікують запиту й готові передати летальну зброю. Також була й обіцянка від Польщі надати модернізовані багаторазові переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun і боєприпаси до них.

Польща готова передати ще Україні легкі міномети й безпілотники. Від Чехії отримали обіцянки надати боєприпаси калібром 152 міліметри. Це ті, які вкрай потрібні українській артилерії.

З Туреччиною отримали домовленість на побудову в Україні виробництва зі збирання славетних Bayraktar ще й з покращеними характеристиками. Збиратиме їм двигуни запорізька "Мотор-Січ".

Протягом тижня отримали більше, аніж за цілі роки перед цим. Саме тому кожен день на вагу золота, а головне, що Україна мирні дні таки максимально зараз використовує.

Олімпіада може відтермінувати вторгнення

Скільки мирних днів лишилося нікому не відомо. Можливо, усі наступні будуть мирними, якщо Путін злякається нападати, а можливо вже завтра в глави Кремля впаде планка, і він віддасть наказ про наступ.

До речі, самого Путіна нині на Росії немає. Він полетів до Китаю, куди його запросили взяти участь в урочистому відкритті Зимових Олімпійських ігор.

Там він, до речі, прикинувся мертвим, коли на поле вийшла олімпійська збірна України. Заплющив очі й заціпенів, Такий він сміливець, що навіть боїться дивитися в очі людям, яких убиває вже 8 років поспіль.

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Олімпіада триватиме до 20 лютого. Нагадаю, що в людства є традиція, що під час Олімпіад не починають воєн. Якщо хоча б щось від людини в Путіна ще залишилося, то можливо наступні мінімум 2 тижні Україна точно матиме ще мирними.

Або ж людяність Путіна тут ні до чого і це просто Китай заборонив Путіну війною відвертати увагу світових ЗМІ від китайського тріумфу. Це вже було у 2008 році, коли Путін під час літньої Олімпіади в Китаї вдерся до Грузії.

Такого повторення Китай точно не хоче, тому зараз Путін і змушений буде як мінімум чекати 20 лютого і закриття Олімпійських ігор.

Загроза з території Білорусі

Чекати й тим часом продовжувати накопичувати свої війська під українськими. кордонами. Зокрема, мовиться про північні кордони, які межують із Білоруссю.

За даними Єнса Столтенберга, а це очільник НАТО, Росія вже сконцентрувала в Білорусі 30 тисяч вояків, зокрема бійців ССО, а також літаки Су-35 й інше озброєння – ракетні комплекси:

"Іскандери", які б'ють по наземних цілях на 500 кілометрів;

С-400, які б'ють на подібну відстань по повітряних цілях.

Росія "захищатиме" Білорусь

Також нагадаю, що саме про можливу першу атаку з боку Білорусі тепер і мовиться, коли фахівці розглядають можливі сценарії розвитку російського вторгнення. Начебто Білорусь відреагує на українську провокацію, а потім за неї ще й Росія "впишеться". Мовляв, стане на захист союзної держави, яка потерпатиме від українців.

Звісно, жодних провокацій з боку України та ЗСУ не буде і бути не може. Проте для цього росіяни й готують інсценування. Про це Україну повідомили США.

Мовляв, у Кремлі навіть вже погодили сценарій відеофейку, де зафіксують людські жертви начебто від тих чи інших дій українських військових. Розуміємо, що там усе буде шито білими нитками, але ж Путіну це може бути цілком достатнім приводом для війни й вторгнення.

Фейкове знешкодження "безпілотника ЗСУ"

Україна мала від сусідів, так би мовити, пробний шар із тими фейками. Білоруський диктатор урочисто заявив про знешкодження безпілотника ЗСУ, який нібито вдерся на територію Білорусі.

На доказ наводили світлини збитого БПЛА. Проте потім світлини терміново видаляли вже з білоруських державних медіа.

Фото дозволяли уважно придивитися до того, що ж саме збили білоруси. Там направду й близько не було воно схоже на безпілотники, які використовує ЗСУ використовує.



Пропагандисти поширили фейк про "безпілотник з України" / Фото БЕЛТА

Ба більше, то взагалі був кустарно зроблений літальний апарат. Більше схожий на той, що контрабандисти могли б собі склепати з деталей, куплених на AliExpress.

Цей випадок дуже яскраво продемонстрував, що Путін з Олександром Лукашенком готові буквально будь-що використати для обвинувачення України в агресії. Їм треба чимось виправдовувати свою власну агресивність.

Чого насправді боїться очільник Кремля

До речі, Путін проговорився, чому він настільки люто противиться тому, щоб Україна долучилася до НАТО і чому він навіть готовий воювати, щоб Україну не пустили в НАТО.

Глава Кремля просто боїться, що у разі вступу до Північноатлантичного альянсу Україна стане сильнішою й потужнішою – краще озброєною та навченою.

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Уже сильними прийдемо до нього по свій Крим. Цього Путін і боїться. Саме тому і готовий воювати з українцями просто зараз, допоки країна ще досить слабка.

Він хоче силою завадити стати сильнішими. Путін силою і шантажем "великої війни" хоче завадити долучитися до НАТО. Він чудово розуміє, що вже потому Росія буде просто неспроможною здолати Україну.

Президент країни-агресорки йде війною, бо він боїться Україну. Уже зараз він боїться, навіть поки ми слабкі. Саме тому він і панікує з потенційним вступом до НАТО та істерить усьому світові, погрожуючи війною.

Україна точно має ще як мінімум трохи часу на підготовку, щоб відбити вторгнення. Цей час українці направду не марнують.

Ми озброюємося, стаємо сильнішими й вторгнення точно не буде Путіну легким парадом його військ Україною. Навпаки – його армія точно зазнаватиме неймовірних втрат й "Пошта Росії" реально захлинеться в похоронках.

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