На полі Харківщини погасили марку "Доброго вечора": туди привезли трофейну техніку окупантів

Процедура спецпогашення нової марки від "Укрпошти" відбулась у Малій Рогані, що на Харківщині. Село Мала Рогань, було одним із перших, яке звільнили наші ЗСУ при деокупації Харківщини.

Про це 24 каналу розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненко. Вона також зазначила, що у спецпогашенні марки "Доброго вечора" були залучені трактористи, які й тягали у окупантів техніку.

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На поле притягли трофейний МТЛБ і трактор, прийшли трактористи, які в різних частинах області забирали в росіян покинуту техніку,

– розповідає Анна Черненко.



Погашення марки "Доброго вечора" пройшло на Харківщині / Фото Анни Черненко для 24 каналу

За словами кореспондентки, чоловіки-трактористи із Малої Рогані та зі Слатино. Фермер Віктор Кичук, ще 1 березня, разом із місцевими витяг 4 танки окупантів.



Фермери на Харківщині цупили у окупантів техніку / Фото Анни Черненко для 24 каналу

"Один із них вдалось завести, тож на ньому і поїхали у поля", – каже чоловік.

Відтворення ілюстрації поштової марки "Доброго вечора" / Фото Анни Черненко для 24 каналу

Популярність українських марок під час війни

"Укрпошта" оголосила про старт продажу нової воєнної марки "Доброго вечора". Придбати її можна за посиланням , усього таких буде 5 мільйонів штук.

1 березня 2022 року Укрпошта заявила, що випустить марку з девізом "русскій воєнний корабль, іді… !". Це фраза українського прикордонника з острова Зміїний, адресована російському кораблю, капітан якого вимагав в наших захисників здатися.

Тираж марки становив 1 мільйон екземплярів. А випустили її 12 квітня. Люди ставали в довжелезні черги, щоб її купити.

А вже 13 квітня українські військові завдали ракетного удару по кораблю, який погрожував прикордоннику на острові Зміїний, після чого і був відправлений у відповідному напрямку. Виявилося, що це був крейсер "Москва" – флагман чорноморського флоту Росії. 14 квітня він потонув, що ще більше підняло ажіотаж навколо цієї марки та ілюстрації з неї.

Після цього Укрпошта вирішила ввести нову партію марок "русскій воєнний корабль… всьо". Відмінність від попередньої – на ньому вже не було самого російського корабля, який тепер спочиває на дні Чорного моря.

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Патріотичні марки розпалили в українців любов до філателії, тож Укрпошта вирішила і далі випускати марки на тематику боротьби українського народу проти російської навали.

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