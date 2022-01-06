Посилення бойової готовності та покарання мітингувальників: Токаєв видав термінові доручення
6 січня 2022 , 10:04Читать новость на русском
Джерело:сайт президента Казахстану
Президент Казахстану, де вже кілька днів не вщухають протести, видав низку термінових доручень. Серед них були й ті, які безпосередньо стосуються мітингувальників.
Загалом Касим-Жокарт Токаєв видав 10 термінових доручень через неспокійну ситуацію у Казахстані.
Важливо Зачистка в Алмати та десятки жертв: хроніка подій у Казахстані 6 січня
Термінові доручення Токаєва
- Створити спеціальну слідчу групу у складі представників генпрокуратури, МВС та інших компетентних структур для виявлення причин подій, що відбулися, встановлення та притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності всіх винних.
- Силовим структурам слід здійснити заходи щодо підвищення бойової готовності та оснащеності, підтримання морального духу військовослужбовців.
- Акіматам (структурам місцевого виконавчого органу державної влади) регіонів забезпечити гідну матеріальну підтримку сім'ям загиблих співробітників поліції та Збройних Сил.
- Організувати пряму лінію для надання громадянам інформації про постраждалих та зниклих безвісти.
- Створити комісії з оцінки суми збитків, завданих внаслідок заворушень; розпочати роботи з відновлення адміністративних будівель, соціальних об'єктів, житлових будинків у місті Алмати та інших регіонах після стабілізації ситуації.
- Акімам – стабілізувати роботу комунальних служб, громадського транспорту та об'єктів соціальної інфраструктури.
- Вжити заходів щодо надання державної підтримки постраждалим від злочинних дій суб'єктам малого та середнього бізнесу у місті Алмати та інших регіонах.
- Нацбанку – забезпечити відновлення стабільної та безперебійної роботи банків другого рівня та інших фінансових організацій після стабілізації ситуації.
- Вжити заходів щодо захисту дипломатичних представництв, а також суб'єктів іноземних інвестицій та бізнесу закордонних компаній.
- МЗС РК – забезпечити підтримання постійних зв'язків із закордонними державами, міжнародними організаціями та іншими партнерами з усіх поточних питань двостороннього та багатостороннього співробітництва.
Протести у Казахстані: головне
- Протести у Казахстані почалися 3 січня. Тоді мітингувальники вимагали знизити ціни на газ, які на початку 2022 року підвищили вдвічі. Щоправда, навіть після виконання цією вимоги, протести не зупинилися.
- 5 січня мітингувальники також заявили про бажання оновити владу у країні, а демонстрації стали набагато масштабніші.
- В Організації Договору про колективну безпеку офіційно підтвердили, що "нададуть допомогу" Казахстану, тобто відправлять туди свої миротворчі сили.
- В Алмати зранку 6 січня почали зачистку від мітингувальників. На площі тривають перестрілки, а людей просять залишатись у безпечному місці.
Ситуація в Казахстані: дивіться відео