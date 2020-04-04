Посилення карантину в Україні: уряд пояснює, як все працюватиме

В Україні з 6 квітня діятиме посилений режим карантину. У Кабміні пояснили, для чого запроваджують масковий режим та чи можна виходити на вулицю без маски. А також розповіли, чи працюватимуть церкви, коли діти підуть у школу, як вигулювати тварин, за яких умов можна виходити на вулицю – дорослим, дітям, людям похилого віку. Та що чекає на тих, хто порушує режим карантину.

Кабмін прийняв постанову, за якою з 6 квітня ввели нові норми обмежувальних заходів. В уряді надали пояснення щодо найбільш поширених запитань, які виникли в українців.

Читайте також Карантин в Україні посилили: що нового

Чому запровадили правило носити з собою документи, що посвідчують особу?

Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не повинна вона бути на самоізоляції, або в обсервації. А також це дасть можливість правоохоронцям застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину.

Чи можна ходити по вулиці без маски?

Уряд наполегливо рекомендує перебувати на вулиці в масці. Адже у будь-який момент людина може опинитись на території, яка належить до громадського місця. А це: під'їзди, підземні переходи, стадіони, парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, лікарні.

Навіщо запроваджується обов’язковий масковий режим?

Це потрібно заради безпеки всіх. Людина може не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню людей, які є навколо. Коли маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується.

Зверніть увагу В уряді спростували обов'язок магазинів видавати покупцям маски

Яка відповідальність за порушення правил карантину?

За порушення правил карантину на людину очікує штраф – від 17 до 34 тисяч гривень.

А якщо людина порушує санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність.

Чи закривають церкви на період карантину?

Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені.

Хто контролюватиме дотримання заходів карантину?

Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.

Чи можна ходити по вулиці втрьох?

Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їхньої кількості.

В якому випадку людям старше 60 років можна тепер виходити на вулицю?

Люди віком від 60 років наразі повинні сидіти вдома. Вони належать до групи підвищеного ризику, тому потребують самоізоляції. Крім того, вони мають утримуватися від контакту з іншими людьми – крім тих, з якими вони спільно проживають.

Якщо старші люди не мають близьких людей молодшого віку, які можуть про них піклуватися?

Люди, що перебувають на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі. Однак такі заклади повинні бути на відстані не більше, ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Крім того, ці люди повинні бути у масках. Також ОДА зобов’язали надавати таким людям соціальну підтримку.

Чи можна буде гуляти навколо будинку?

Це не заборонено, але діють інші обмеження: не можна пересуватися групами більше двох людей та ходити в парки/сквери, зони відпочинку тощо.

Чи дозволено виходити на вулицю з дітьми? Чи можна дітям молодше 14 років виходити самим на вулицю?

Діти до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. Однак навіть під’їзд та територія навколо будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому дітям не варто покидати домівку без супроводу дорослих.

Чи можна ходити в парк чи сквер?

Однозначно не можна. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Винятки – якщо людині потрібно вигуляти домашню тварину, або через службову необхідність.

Як тепер вигулювати домашніх тварин?

Як і раніше ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше ніж вдвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною.

Коли діти знову підуть у школу?

Наразі карантин діє до 24 квітня, а тому всі освітні заклади переведені в онлайн. За ініціативи президента починає працювати проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Старт трансляції – 6 квітня.

Чи правда, що магазини, банки та аптеки мають забезпечувати відвідувачів масками або респіраторами?

Це неправда. Установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають лише контролювати, щоб відвідувачі перебували у будівлях та на території закладів в масках та респіраторах. Обов’язок забезпечення себе масками покладається на відвідувачів.