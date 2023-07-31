Мобілізація в Україні з 1 серпня: чи посилять правила призову в армію

В Україні під час воєнного стану триває загальна мобілізація. З 1 серпня очікуються деякі зміни для військовозобов’язаних.

Так, із серпня набудуть чинності нові правила мобілізації. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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Що зміниться з 1 серпня у мобілізації

У серпні триватиме й процес видачі повісток військовозобов'язаним. Є три види повісток: повістка для уточнення даних, повістка на проходження військово-лікарської комісії та мобілізаційне розпорядження.

Також набуває чинності закон, що дозволяє військовослужбовцям строкової служби добровільно стати мобілізованими. Це стосується осіб, строк військової служби яких закінчився в період дії воєнного стану, але військова служба була продовжена понад встановлені строки, і які прослужили не менше шести місяців у період воєнного стану.

Окрім цього, буде розширено перелік сфер, в яких можуть бути заброньовані працівники для проходження військової служби. Зауважимо, що було встановлено чіткі строки розгляду державними органами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їхньої критичної важливості.

Також буде запроваджено зміни у сфері надання відстрочки від служби для осіб, які доглядають за родичами. Так, відстрочка надається тільки в разі, якщо в сім'ї військовозобов'язаного немає інших людей, здатних забезпечити догляд за людиною з інвалідністю.

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