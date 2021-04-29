Посли G7 відреагували на кадрові перестановки в "Нафтогазі"

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Андрія Коболєва 28 квітня звільнили з посади голови "Нафтогазу", тепер цю посаду обійматиме Юрій Вітренко. На кадрові зміни відреагували посли G7.

Джерело:

твітер послів G7

Позицію послів G7 опублікували на сторінці у твітері. У повідомленні наголосили, що ефективне управління держпідприємствами має вирішальне значення.

Важливо Звільнення Коболєва ускладнює переговори з МВФ, – Bloomberg

Посли G7 вкотре наголосили на важливості вільного від політичного втручання функціонування "Нафтогазу".

Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань,
– мовиться у повідомленні.

Що про кадрові перестановки думають експерти

Зауважимо, що Андрія Коболєва звільнили з посади глави компанії 28 квітня. Він очолював "Нафтогаз" ще з березня 2014 року. Посадовець заявив, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ. Замість Коболєва Юрія Вітренка призначили новим очільником "Нафтогазу", він обійме посаду з 29 квітня.