Посли G7 відреагували на кадрові перестановки в "Нафтогазі"

Андрія Коболєва 28 квітня звільнили з посади голови "Нафтогазу", тепер цю посаду обійматиме Юрій Вітренко. На кадрові зміни відреагували посли G7.
Джерело:твітер послів G7
Позицію послів G7 опублікували на сторінці у твітері. У повідомленні наголосили, що ефективне управління держпідприємствами має вирішальне значення.
Важливо Звільнення Коболєва ускладнює переговори з МВФ, – Bloomberg
Посли G7 вкотре наголосили на важливості вільного від політичного втручання функціонування "Нафтогазу".
Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань,
– мовиться у повідомленні.
Що про кадрові перестановки думають експерти
- Інвестиційний банкір Сергій Фурса переконаний, що зміна очільника "Нафтогазу" відбулася "абсолютно" незаконно. Ймовірно, для цього були незаконні причини та мотиви певних осіб.
- Колишній пресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава зауважив, що прізвище керівника "Нафтогазу" не вплине на будівництво "Північного потоку-2".
- Речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що повага до корпоративного управління, прозорості та добросовісності при призначенні персоналу в енергетичному секторі є ключем до підтримання впевненості у прихильності України реформам.
Зауважимо, що Андрія Коболєва звільнили з посади глави компанії 28 квітня. Він очолював "Нафтогаз" ще з березня 2014 року. Посадовець заявив, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ. Замість Коболєва Юрія Вітренка призначили новим очільником "Нафтогазу", він обійме посаду з 29 квітня.