Посли G7 привітали рішучість Зеленського у проведенні судової реформи в Україні

14 жовтня 2021 , 22:22
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Джерело:

G7

Посли країн "Великої сімки" привітали рішучість Володимира Зеленського щодо здійснення всебічної судової реформи в Україні. Водночас закликали без зволікань сформувати Етичну раду Вищої ради правосуддя.

Про це вони повідомили 14 жовтня під час зустрічі з президентом у Запоріжжі. Після неї заявили, що провели конструктивну, широку дискусію щодо пріоритетів і прогресу в сфері реформ.

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Ми привітали рішучість президента щодо всебічної судової реформи та ще раз підкреслили відповідальність усіх зацікавлених сторін сформувати Етичну раду Вищої ради правосуддя без зволікань,
– зазначили посли G7.

У ході спілкування також обговорили:

  • плани приведення корпоративного управління на держпідприємствах у відповідність до керівних принципів ОЕСР;
  • демократичний розвиток України;
  • зміцнення незалежних антикорупційних інституцій;
  • законодавство зі скрінінгу іноземних інвестицій;
  • конфлікт на Донбасі.
Зверніть увагу! У Раді суддів України тим часом працюють над визначенням кандидатур до Етичної ради. Вже наприкінці жовтня сподіваються проводити співбесіди з кандидатами.

Блокування судової реформи

  • Рада суддів не змогла обрати 3 членів Етичної ради, яка має оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це призвело до блокування судової реформи.
  • Під час голосування 16 з 26 членів Ради суддів не підтримали жодного з кандидатів – тобто проголосували "проти всіх". Раніше у Центрі протидії корупції попереджали про можливість такого розвитку подій.
Автор: Олег Васьків