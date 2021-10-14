Посли G7 привітали рішучість Зеленського у проведенні судової реформи в Україні
14 жовтня 2021 , 22:22Читать новость на русском
Джерело:G7
Посли країн "Великої сімки" привітали рішучість Володимира Зеленського щодо здійснення всебічної судової реформи в Україні. Водночас закликали без зволікань сформувати Етичну раду Вищої ради правосуддя.
Про це вони повідомили 14 жовтня під час зустрічі з президентом у Запоріжжі. Після неї заявили, що провели конструктивну, широку дискусію щодо пріоритетів і прогресу в сфері реформ.
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Ми привітали рішучість президента щодо всебічної судової реформи та ще раз підкреслили відповідальність усіх зацікавлених сторін сформувати Етичну раду Вищої ради правосуддя без зволікань,
– зазначили посли G7.
У ході спілкування також обговорили:
- плани приведення корпоративного управління на держпідприємствах у відповідність до керівних принципів ОЕСР;
- демократичний розвиток України;
- зміцнення незалежних антикорупційних інституцій;
- законодавство зі скрінінгу іноземних інвестицій;
- конфлікт на Донбасі.
Блокування судової реформи
- Рада суддів не змогла обрати 3 членів Етичної ради, яка має оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це призвело до блокування судової реформи.
- Під час голосування 16 з 26 членів Ради суддів не підтримали жодного з кандидатів – тобто проголосували "проти всіх". Раніше у Центрі протидії корупції попереджали про можливість такого розвитку подій.