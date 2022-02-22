Посли підтримали: у ЄС розповіли про обмеження, які запровадять проти Росії
Джерело:Sky News
Європейський Союз планує вже 22 лютого затвердили санкції проти Росії через визнання бойовиків на Донбасі. Ймовірно, обмеження вводитимуть поступово.
Перші деталі про санкції за визнання окупантів
Таку думку висловив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. Він назвав дії Володимира Путіна "актом війни".
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Політик наголосив, що Європейський Союз готовий ввести санкції проти Росії, однак для цього потрібна одноголосність країн-членів. Зауважимо, за словами брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка європейські посли вже схвалили обмеження.
Рейндерс зазначив, що санкції швидше за все будуть поступовими й залежатимуть від дій Росії. Спочатку вони включатимуть заборону на в'їзд фізичних осіб та конфіскацію активів у Європі й за кордоном.
Крім того, обмеження можуть стосуватися обмеженого списку осіб та організацій. За даними ЗМІ, вони встановлюватимуть заборону на добування корисних копалин і торгівлю з фейковими "республіками" на Донбасі.Зверніть увагу! Міністри закордонних справ держав-членів ЄС 22 лютого зберуться на позачергове засідання. На ньому дипломати планують затвердили санкції проти Росії.
Як світ реагує на дії Кремля: коротко
- Країни світу обурилися через визнання Володимиром Путіним так званих "республік" на Донбасі.
- Велика Британія, США, Польща, Японія, Франція та інші країни планують запровадити проти Росії санкції.
- У Німеччині вже зупинили сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".
До теми дивіться відео про визнання Росією бойовиків: