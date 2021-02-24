Посли країн ЄС домовились про санкції через Навального: стосуються керівників силових відомств

Посли країн Євросоюзу затвердили санкції проти Росії через ув'язнення опозиціонера Олексія Навальнго.У санкційному переліку – 4 прізвища керівників силових відомства, серед них – генпрокурор та голова Слідчого комітету.
Джерело:Твіттер Рікарда Джозвяка
Про введення санкцій повідомив кореспондент "Радіо Свободи" у Брюсселі Рікард Джозвяк.
До теми Євросоюз введе санкції проти Росії через Навального впродовж тижня, – Боррель
Хто потрапив під санкції Євросоюзу:
- Ігор Краснов – генеральний прокурор Росії;
- Олександр Бастикін – голова Слідчого комітету Росії,
- Віктор Золотов – очільник Росгвардії,
- Олександр Калашников – глава Федеральної служби покарань .
Зазначимо, що 22 лютого глави МЗС країн Євросоюзу домовились працювати над новими політичними санкціями проти Москви.Цікаво! За інформацією ЗМІ вслід за ЄС санкції проти Росії через Навального може ввести і адміністрація Джо Байдена. У США таким чином планують притягнути Москву до відповідальності за порушення прав людини.