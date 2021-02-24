Посли країн ЄС домовились про санкції через Навального: стосуються керівників силових відомств

24 лютого 2021 , 20:35
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Посли країн Євросоюзу затвердили санкції проти Росії через ув'язнення опозиціонера Олексія Навальнго.У санкційному переліку – 4 прізвища керівників силових відомства, серед них – генпрокурор та голова Слідчого комітету.

Джерело:

Твіттер Рікарда Джозвяка

Про введення санкцій повідомив кореспондент "Радіо Свободи" у Брюсселі Рікард Джозвяк.

​До теми Євросоюз введе санкції проти Росії через Навального впродовж тижня, – Боррель

Хто потрапив під санкції Євросоюзу:

  • Ігор Краснов – генеральний прокурор Росії;
  • Олександр Бастикін – голова Слідчого комітету Росії,
  • Віктор Золотов – очільник Росгвардії,
  • Олександр Калашников – глава Федеральної служби покарань .

Зазначимо, що 22 лютого глави МЗС країн Євросоюзу домовились працювати над новими політичними санкціями проти Москви.

Цікаво! За інформацією ЗМІ вслід за ЄС санкції проти Росії через Навального може ввести і адміністрація Джо Байдена. У США таким чином планують притягнути Москву до відповідальності за порушення прав людини.

Що відомо про ув'язнення Олексія Навального?

Навального затримали 17 січня – одразу після повернення до Росії з Німеччини. Опозиціонеру на початку лютого суд замінив умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. У колонії політику треба відбути 2 роки 10 місяців.