Посол Грузії через Саакашвілі вдруге за тиждень доповідав в українському МЗС

Україна вимагає від Грузії гідного поводження Міхеілом Саакашвілі. В українському МЗС вважають неприпустимим застосування насильства щодо нього.

Україна й надалі приділятиме особливу увагу цій темі. Про це заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький сказав, зустрічаючись з послом Грузії Георгієм Закарашвілі.

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Точицький вкотре наголосив на неприпустимості застосування фізичної сили до Саакашвілі. Грузія зобов'язана гарантувати права людини відповідно до норм міжнародного права. Зверніть увагу! У Грузії показали відео, як Друга розмова з послом за тиждень У Грузії показали відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню та несуть коридорами. У палаті політик полаявся із двома чоловіками.

Вже вдруге за тиждень до українського МЗС викликають грузинського посла через ситуацію із затриманням Саакашвілі.

Закарашвілі 9 листопада приходив у МЗС через переведення політика до тюремної лікарні.

Що відомо про затримання Саакашвілі