У США прокоментували конфіскацію російських активів та позицію Орбана щодо допомоги Україні

Україна просить союзників конфіскувати заморожені російські активи, проте рішення щодо цього ще не ухвалили. Водночас також рішення не можуть ухвалити й стосовно виділення допомоги для нашої держави через позицію Угорщини.

Законопроєкт про конфіскацію заблокованих російських активів дозволить виконавчій владі США заарештувати та використовувати ці кошти. Водночас фінальне рішення ще не ухвалено, розповів помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії

Джеймс О’Браєн, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі Софія Назаренко.

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В країнах ЄС заблоковані 300 мільярдів доларів

Дипломат розповів, що рішення про використання російських активів США ухвалить разом із державами – членами ЄС. Це питання координується в рамках G7.

Рішення про те, чи робити це і як їх використовувати, ще не прийнято. І це рішення буде прийнято, як ви знаєте, спільно з нашими 27 партнерами,

– сказав він.

Джеймс О’Браєн наголосив, що Росія вже завдала збитків на суму понад 400 мільярдів доларів. Наразі в країнах ЄС та США заблоковані приблизно 300 мільярдів доларів. У адміністрації США розглядають цей закон як допомогу у практичному просуванні вперед. Вони фактично готуються зробити свій внесок до виконання тих зобов'язань, які взяла на себе "Велика сімка".

О'Браєн розкритикував Орбана за блокування допомоги для України

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн заявив, що Вашингтон розчарований позицією угорського прем’єра Віктора Орбана, який блокує допомогу Україні.

Він зазначив, що 25 років тому, коли Угорщина вступала в НАТО, це був радісний момент для європейців і, мабуть, для самого Орбана.

Ми розчаровані тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив залишитися наодинці в Європейському Союзі, ставлячи під сумнів боротьбу за підтримку українців, які просять тієї самої свободи, про яку він просив, коли був молодим студентом,

– наголосив О'Браєн.

Дипломат додав, що Вашингтон хоче бачити Угорщину у ролі конструктивного партнера, який продовжуватиме підтримку України.

Також посол США очікує, що Будапешт не буде блокувати вступ Швеції до НАТО.

Що вигадав Орбан, щоб зірвати надання допомоги Україні