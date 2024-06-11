У посольстві США підтвердили, що "Азов" зможе отримувати американську зброю

Бригада "Азов" отримає доступ до зброї, яку надають Україні США. Це офіційно підтвердили у США.

У посольстві США сказали, що українська бригада "Азов" зможе отримувати зброю від США. Раніше про це писало одне з авторитетних західних видань із посиланням на Держдеп США.

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Це – результат тривалої роботи

У бригаді повідомили, що співробітники Посольства США в Україні підтвердили, що "Азов" пройшов перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки.

Це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці "Азову" систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди,

– мовиться в повідомленні.

Там також висловили вдячність Міністерству внутрішніх справ України, командуванню Національної гвардії України, Посольству України у Сполучених Штатах Америки та всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони.

Там також наголосили, що брехня про "Азов", яку російський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару.

Це рішення буде сприяти ефективній обороні та збереженню життів.

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