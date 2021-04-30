Посольство США в Москві припиняє видачу всіх віз, окрім дипломатичних

Американське посольство у Москві з 12 травня скоротить кількість послуг. Відомство перестане видавати росіянам будь-які неімміграційні візи, крім дипломатичних.
Джерело:посольство США у Росії
Зміни у роботі посольства
Посольство США отримало повідомлення від російського уряду. У ньому мовиться про те, що влада Росії має намір заборонити американським дипмісіям наймати на роботу іноземних громадян.
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Посольство продовжить надавати тільки екстрені послуги для американських громадян, а також видавати "обмежену кількість імміграційних віз" в разі закінчення терміну їх дії, загрози життю або смерті.
Якщо ви громадянин США, який перебуває в Росії, і термін дії вашої візи закінчився, ми настійно закликаємо вас виїхати з Росії до встановленого російським урядом терміну 15 червня,
– мовиться у повідомленні.
США також скоротять чисельність консульського відділу свого посольства в Москві на 75%.
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