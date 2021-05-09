Посольство США відреагувало на обстріли бойовиками лікарні на Донбасі

Дипломатична місія США в Україні у твітері відреагували на регулярні обстріли проросійськими бойовиками на Донбасі об'єктів цивільної інфраструктури. Мовиться про лікарні та системи водопостачання.
Джерело:твітер посольства США в Україні
У Сполучених Штатах Америки вимагають припинення "російської агресії в Україні". Агресії, яка є загрозливою для цивільних, і для життєво необхідних систем.
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США стурбовані загостренням на Донбасі
Посольство США в Україні 8 травня опублікувало твіт, у якому висловило стурбованість через обстріли цивільної інфраструктури на Донбасі. Мовиться про атаки, здійснювані проросійськими бойовиками.
Занепокоєні повідомленнями про пошкодження надзвичайно важливої цивільної інфраструктури на Сході України, а надто – водних систем та лікарень,
– мовиться у повідомленні американської дипломатичної місії.
США вимагають "припинення російської агресії в Україні, яка загрожує цивільному населенню, життєво необхідним системам та інфраструктурі".
Про які руйнування бойовиками цивільних об'єктів мовиться
- 5 травня біля Попасної у Луганській області окупанти обстріляли цивільний сектор, виникла пожежа.
- 4 травня у місті Красногорівка Донецької області бойовики не поцуралися обстріляти лікарню із 45 пацієнтами.
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