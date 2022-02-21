Посольство США знову закликало американців негайно покинути Україну
Джерело:Посольство США в Україні
Посольство США знову звернулось до своїх громадян на території України. У відомстві вкотре закликали людей покинути нашу державу.
Відповідну інформацію посольство поширило 21 лютого. Зокрема там зазначили, що ситуація в Україні непередбачувана.
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Посольство США в Україні знову звернулось до американців
У посольстві повідомили, що Держдеп США продовжує закликати громадян США негайно покинути Україну комерційними або приватними засобами через посилення загрози військових дій Росії.
Ситуація з безпекою в Україні продовжує залишатися непередбачуваною по всій країні й може погіршуватися без попередження. Існує велика ймовірність того, що будь-які російські військові операції серйозно обмежать комерційні авіаперевезення,
– заявили у відомстві.
Там знову ж таки написали низку рекомендацій громадянам. Зокрема мати напоготові план у разі непередбачених обставин, який не залежить від допомоги уряду США.Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.
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