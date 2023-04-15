Почнеться велика китайська блокада, – політолог про наслідки постачання зброї Росії

Якщо Китай наважиться на постачання Росії військової техніки чи зброї, то зіштовхнеться з потужними економічними санкціями. Наслідки цих санкцій можуть повернути Китай до стану країн третього світу.

Про це 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він додав, що Україна вже зробила попередження Китаю, заблокувавши діяльність Xiaomi, та може масштабувати це рішення на увесь світ.

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Китай може поринути у бідність

За його словами, входження Китаю у війну може повернути країну до стану держав – представників третього світу, з якого так важко і довго Китай вибирався. Торговельна блокада збоку країн Заходу перетворить Китай в одну з найбідніших держав світу.

"Росія, як друг, який завжди втягує у проблеми. Якщо вони підуть на зближення з Росією, то можуть опинитись у зоні супербідності, у минулому столітті, де вони й близько не були на тих економічних, геополітичних і міжнародних позиціях, на яких є зараз", – наголосив Давидюк.

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Україна зіграла на випередження

Політолог пояснив рішення НАЗК внести компанію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни. Ця компанія допомагала Росії обходити західні санкції. Дії України можуть створити ефект доміно, коли інші країни також почнуть блокувати китайські компанії. Це може призвести до початку економічної світової війни, коли товари країни-спонсора тероризму будуть кенселити і почнеться "велика китайська блокада".

"Якщо Росія терорист, то Китай – країна, яка це підтримує. Україна продемонструвала, що налаштована дуже серйозно – якщо Китай відмовиться від допомоги Росії, то блокади не буде, якщо ж ні – вашу електроніку почнуть блокувати на світових ринках. Китаю давали право забезпечувати товарами увесь світ. Якщо гроші за ці товари йшли на тероризм, то це право може бути забране", – підкреслив Давидюк.

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