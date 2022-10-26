Чи отримає Україна західні танки й винищувачі: у Міноборони дали впевнену відповідь

Міністр оборони Резніков "оптимістично" налаштований стосовно надання Україні танків та винищувачів від західних партнерів. Він закликав США бути лідером у цьому.

Резніков запевняє, що Вашингтон повинен бути першою ланкою у цій справі, адже за ним потягнуться й інші західні союзники. Ця техніка допоможе українським військовим витіснити російські війська з держави.

До речі Чому сповільнився наступ ЗСУ на Херсон: пояснення Міноборони

Чи отримає Україна сучасні танки від Німеччини та США

Країни НАТО місяцями обговорювали, чи потрібно відправляти Україні сучасні бойові танки, такі як Leopard з Німеччини або Abrams зі США. Втім німецькі чиновники побоюються, що відправка цих танків може сприйнятися президентом Росії Владіміром Путіним як ескалація.

Водночас офіційні особи США стверджують, що танки Abrams є складними в логістичному плані і їх буде важко підтримувати на полі бою в Україні через значний розхід палива.

Проте оптимізм Резнікова зберігається, незважаючи на всі політичні та матеріально-технічні труднощі, повʼязані з переконанням західних країн у постачанні Україні більш сучасної зброї натовського рівня.

Я дуже оптимістичний у тому, що танки Abrams можливі в майбутньому, і я впевнений, що винищувачі, такі як F-16, F-15 або Gripen зі Швеції, також будуть можливі,

– сказав Резніков.

Він зазначив, що багато що з озброєння, які колись вважалися забороненими – безпілотники, ракети та артилерія – зрештою потрапили до Києва.

За словами Резнікова, важливим питанням у найближчій перспективі має бути те, який основний бойовий танк ЗСУ матимуть на озброєнні. Усі західні партнери, які мають промисловість, спроможну виробляти танки чекатимуть політичного рішення від Сполучених Штатів.

Міністр оборони впевнений, що після надходження першого "Абрамса", у нас будуть і "Леопарди", і "Мардери" та інші типи важких броньованих машин, таких як танки.

Які винищувачі отримає Україна

Що стосується винищувачів, то попередні обговорення про те, що в кінцевому підсумку Україна отримає F-16, продовжуються. Утім, серед офіційних осіб у Вашингтоні немає відчуття, що це станеться в розпал бойових дій, які ведуться сьогодні. Труднощі виникають через логістику підготовки українських пілотів та відправлення необхідних запасних частин для літаків.

Резніков також повідомив, що Україна все ще чекає на безпілотники Switchblade 600. Виробник безпілотників, компанія AeroVironment, заявила цього місяця, що перша партія з 10 безпілотників має прибути протягом кількох тижнів.

Яку військову допомогу від західних партнерів вже отримала Україна

До теми – Чи похитнеться військова допомога Україні від США: дивіться відео