Путін почне посилювати ставки, – політолог пояснив, чому Захід боїться надати далекобійні ракети

Постачання зброї від західних партнерів точно піде на користь Україні та допоможе деокупувати її території. Втім Захід продовжує ставити на важелі всі страхи та імовірні ризики.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, президент Росії Владімір Путін дуже хоче, аби Захід проявив слабкість у своїх рішеннях.

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Постачання зброї Заходом

Олександр Антонюк розказав, що російський диктатор уважно стежить за успіхами у постачанні зброї для України.

"Не постачання або затримання зброї, спосіб дипломатично врегулювати ту чи іншу ситуацію, якщо ми говоримо про війну, Путіним буде завжди розцінюватися як слабинка", – пояснив він.

На його думку, якщо Путін відчує такі настрої серед європейських чи американських партнерів, то для нього це буде сигнал посилювати ставки й ескалацію.

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Чи втримається Росія перед Заходом

Росії буде доволі важко протистояти всьому Заходу.

"Якщо постане питання повстання Росії із західним світом по озброєнню і чисельності, то показники точно не на користь Росії", – наголосив політолог.

Він переконаний, що це не до кінця усвідомлює або до кінця не хоче усвідомлювати вище політичне керівництво Кремля через свої амбіції.

Військові, які безпосередньо займаються військовою справою, прекрасно розуміють, куди веде ця війна,

– підкреслив Антонюк.

За його словами, завдяки західному озброєнню Україна наразі тримає оборону.

"При наявності більш потужної артилерії, високоточної зброї, ракет ми б вже сьогодні певно виходили на фіналізацію військових дій стосовно деокупації України", – розповів він.

Проте постачання зброї – не єдине важливе рішення, яке може ухвалити Захід на користь України.

Загроза ядерної зброї

Олександр Антонюк наголосив, що західним країнам все ж варто ухвалити рішення про те, що з Росією треба завершувати.

"Звісно, цивілізований світ повинен мати не тільки план щодо того, що буде на тій територія, яка сьогодні має назву Росія, а під чиїми протекторами будуть так звані республіки, які розпадуться або вийдуть зі складу Росії", – пояснив він.

На думку політолога, перед Заходом постають нові нерозв’язані питання. Наприклад, ядерна зброя, не лише стратегічна, але й тактична.

"Куди вона переїжджає і хто її забирає? Є ризики, що та сама ядерна зброя може перейти до Кадирова. Це виклик для світу", – зауважив він.

За його словами, друга проблема – позиція Китаю.

Чим небезпечний Китай

Китай займає не останнє місце у вирішенні існуючих конфліктів.

"Ми цілком розуміємо, що велика частина багатих на ресурси територій скоріш за все потрапить під протекторат Китаю", – додав Антонюк.

Він наголосив, що поки в країні діє тоталітарний режим – це свідчення надзвичайно високого рівня загроз для цивілізованого світу. Причиною є життя за принципом диктатури, тоталітаризму, наявність ядерної зброї, чисельна армія, прекрасне забезпечення водними та іншими ресурсами. Це може призвести до подальшої окупації та насадження тоталітаризму в інших державах.

Наявність країн з тоталітарним режимом – це завжди загроза у військових протистояннях, як у сусідніх країнах, так і на глобальному рівні",

– зауважив політолог.

Антонюк пояснив, що Захід не квапиться оперативно приймати рішення, тому що просто не знає, що робити умовно при розпаді Росії. Проте залишати країну-терористку – точно не вихід. Західні країни це прекрасно усвідомлюють.

"Якщо залишити, то знову ж таки отримати Третю світову війну в глобальному масштабі", – наголосив політолог.

Олександр Антонюк підсумував, що поки "глобальні гравці" ухвалюють чи моделюють певні ситуації для того, щоб ухвалити рішення, ми отримуємо військове постачання в тому вигляді, в якому воно є.

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