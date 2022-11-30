В Італії скасували голосування щодо продовження поставок зброї в Україну
Джерело:Reuters
Керівні праві партії Італії відкликали поправку, яка дозволила б уряду продовжувати відправлення зброї в Україну впродовж 2023 року.
В уряді Італії почались суперечки через декрет на постачання зброї України. Тож терміново потрібно прийняти новий.
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Що трапилось
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну адміністрація колишнього прем'єр-міністра Маріо Драгі запровадила заходи, які дозволили відправляти зброю в Київ без дозволу парламенту на кожну поставку.
Термін дії цієї угоди спливає наприкінці року, і коаліція, що підтримує прем'єр-міністра Джорджію Мелоні, спочатку намагалася продовжити її до 31 грудня 2023 року, внісши поправки в урядовий декрет, який наразі проходить через парламент. Але головна опозиційна група, лівоцентристська Демократична партія, поскаржилася, що цей декрет не має прямого стосунку до України й звинуватила уряд у порушенні парламентських правил.
У відповідь міністр зі зв'язків із парламентом Лука Чіріані заявив, що уряд розгляне можливість проведення цього заходу окремим декретом, забезпечивши при цьому його якнайшвидше затвердження.
Раніше Італія пообіцяла надавати Україні зброю у 2023 році
- Трохи більше ніж тиждень тому міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Міністерство оборони незабаром запропонує продовжити дію декрету, за яким Італія надає зброю Україні, на весь наступний рік.
- Він наголосив, що Італія й надалі надаватиме Україні зброю "в той час і тими способами, які узгодять з атлантичними союзниками й з Києвом".
- Сам Крозетто є членом партії "Брати Італії" – правої партії нової прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, яка є рішучою прихильницею України. Проте на додачу в італійському уряді є кілька партій, які мають тісні зв'язки з Росією.