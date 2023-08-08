КНДР може готувати експорт зброї до Росії: Кім Чен Ин показав фото з заводу

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин відвідав великі заводи зброї. Ймовірно, частину озброєння він збирається експортувати до Росії.

З четверга по суботу лідер Півночі проінспектував ключові заводи. Зокрема ті, які виготовляють снаряди для великокаліберних реактивних систем залпового вогню і двигуни для стратегічних крилатих ракет.

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Лідер КНДР здійснив показову перевірку збройних заводів

Це відбувається на фоні запланованих військових навчань між Південною Кореєю та США, які повинні відбутися вже у серпні. А також на тлі чуток про те, що Північна Корея може спробувати експортувати зброю до Росії.

(Останні перевірки Кіма), мабуть, мали кілька цілей – продемонструвати досягнення країни в оборонному секторі, відреагувати на спільні військові навчання Сеула і Вашингтона і домогтися експорту зброї,

– заявив прессекретар міністерства об'єднання Південної Кореї Ку Бен Сам.

Кім може готувати експорт зброї до Росії

Під час поїздки Кім Чен Ин вперше вжив вираз "економічна робота національної оборони". Експерти кажуть, що Пхеньян може спробувати збільшити надходження в іноземній валюті та підтримати свою економіку коштом своєї оборонної промисловості.

Примітно, що під час військового параду, що відбувся 27 липня, до Кіма приєдналися міністр оборони Росії Сергій Шойгу та високопоставлений китайський чиновник. Лідер КНДР також провів Шойгу екскурсію по виставці озброєнь у Пхеньяні, де були представлені нові ударні та шпигунські безпілотники й міжконтинентальні балістичні ракети.

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