Поставили під сумнів існування України: у СБУ підтвердили обшуки у Почаївській лаврі
Джерело:СБУ
Зранку 30 листопада джерела 24 Каналу повідомили про обшуки у Почаївській лаврі. В СБУ це підтвердили та розкрили подробиці.
В СБУ повідомили, що обшуки в Почаївській лаврі проходять у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.
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Причини обшуків у Почаївській лаврі
За даними слідства, представники Почаївської лаври опублікували на сайті монастиря текст, в якому ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ.
Окрім цього, у цій публікації клірики УПЦ МП поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії.
Служба безпеки ініціювала експертизу, яка згодом підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть.
Наразі триває розслідування
Правоохоронці відкрили справу за статтею 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. У межах кримінального провадження триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України,
– наголосили в СБУ.
У відомстві додали, що комплексні заходи проводять співробітники СБУ в Тернопільській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.
Російська пропаганда у лаврі
- Нагадаємо, що 28 квітня 2023 року СБУ повідомила про підозру одному послушнику УПЦ МП з Почаївської лаври, який проживав там з 2017 року. Він активно поширював наративи кремлівської пропаганди, вихваляв вище військово-політичне керівництво Росії та намагався дискредитувати українських захисників.
- Також у квітні вірянки з Почаївської лаври під час спілкування з журналістами заявили, що Путін – "обраний Богом владика". А Україна нібито заслужила на ракетні обстріли через Майдан.