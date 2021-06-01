Постачання зброї в Україну не врегулює конфлікт на Донбасі, – МЗС Німеччини

У МЗС Німеччині відреагували на заклик Володимира Зеленського надати Україні військову допомогу. Там запевнили, що це начебто не допоможе врегулювати ситуацію на Донбасі.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що врегулювати конфлікт на Донбасі нібито можуть тільки "політичні засоби". Для цього необхідний діалог.

Актуально Політичний егоїзм може призвести до Третьої світової війни, – Зеленський

Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: постачання зброї не допоможуть,

– заявив Маас.

Заява Зеленського: головне

В інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung Володимир Зеленський заявив, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель багато зробила для України. Водночас з 2014 року німецька сторона відмовляється надати Україні військову допомогу.

Український лідер зауважив, що сподівався на більше від Меркель у межах нормандського формату, однак вдячний "й за те, що маємо".

Зеленський наголосив: співголова партії "Зелених" Роберт Габек його зрозумів.

"Він розумів, що "Північний потік-2" – це лише зброя, і дуже гостра. І також розуміє, що Україна не має флоту. Що наші узбережжя не захищені. Що нам потрібна летальна зброя", – заявив Зеленський.

Український лідер розповів, що Німеччина має "чудові військові кораблі". Окрім того, вона могла б надати Україні й інше військове озброєння. Зокрема, штурмові гвинтівки та радіообладнання.