Гол у власні ворота, або Як українці зробили "подарунок" рупорам Кремля через HIMARS

Тут що цікаво. Зараз у західних медіа розгортається кампанія, покликана домогтися збільшення кількості HIMARS для України.

Слава переможців

У Financial Times вишла стаття про надзвичайну ефективність застосування HIMARS на фронті. Висновок із публікації простий – цієї техніки для України треба більше. У такому ж ключі витримано і сюжет про роботу HIMARS в Україні для каналу ABC.

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Очевидно, все це не випадково і позначає собою новий етап у постачанні зброї для України. Й громадськість розвинених країн про це інформують.

Палиці в колеса самим собі

Курс для цього визначили на останньому саміті НАТО, де зокрема виступав і президент Зеленський. Там порушувалося і питання про збройну допомогу для України – передусім протиракетну і протиповітряну оборону, сучасну реактивну артилерію і бронетехніку. Саміт чітко показав орієнтацію, що ми маємо перемогти Росію на полі бою, оскільки вона розуміє тільки силу й ніщо більше.

І от у цей момент "Українська правда" репостить недолугу ворожу пропаганду про "знищення двох HIMARS". Тепер усі промосковські джерела на Заході мають подарунок. Можна поширювати фейки, посилаючись на "провідний український інформаційний ресурс".

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Ні для кого не секрет, що головна задача ворожої пропаганди в аспекті впливу на західну аудиторію – це робота проти постачання сучасної зброї для України. Вони уже кілька місяців кидають на цей "фронт" усі ресурси. Тут і численні фейки про "неефективність використання" зброї, і навіть її "розкрадання". Не буду їх повторювати, але всього цього дуже і дуже багато.

Запускається це через "журналістів", маргінальних проросійських "політиків", "німецьких інтелектуалів" тощо. Треба бути ідіотом, аби цього не розуміти. Ідіотом, або журналістом провідного українського видання.

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