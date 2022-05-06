Постріли на "Азовсталі" можуть глушити під час "параду" у Маріуполі, – Жданов

Експерти вважають, що Путін не погодиться на пропозицію обміняти чи евакуювати цивільних та військових із заблокованого Маріуполя. Там навіть планують провести "парад", під час якого глушитимуть звуки пострілів на "Азовсталі".

Про це розповів 24 каналу військовий експерт Олег Жданов.

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Експерта дуже дивує позиція ООН. "Так, генсек Геттеріуш доклав зусиль і ми провели часткову евакуацію. Але цифри різняться – ООН каже, що евакуйовано 500 осіб з "Азовсталі", а Україні підтверджує лише 150 осіб", – каже він.

На сьогодні це єдиний механізм, який працює для евакуації людей. Те, що Путін не погодиться на будь-які інші механізми, ми вже переконалися всією Україною. Тому треба знову звертатися, щоб ООН сприяла подальній евакуації людей з "Азовсталі",

– вважає Жданов.

Він каже, що разом з цивільними треба вимагати евакуації поранених військових, бо вони вже підпадають під захист міжнародної конвенції, оскільки не можуть захищатися.

"За самих військових у Маріуполі говорити важко, бо для цього треба мати якесь підґрунтя, щоб зацікавити Росію в такому обміні", – додав експерт.

Жданов не думає, що після 9 травня це буде легше зробити. За його словами, Путін до Дня перемоги може використати Маріполь як те, що він досягнув хоч якусь перемогу.

Я навіть припускаю, що на "Азовсталі" буде йти бій, а вони будуть глушити звуки пострілів і демонструватимуть "парад" на центральних вулицях Маріуполя, що "вони його звільнили",

– заявив він.

Експерт запевнив, що після 9 травня Путіну стане взагалі байдуже доля і цивільних, і військових. "Росіяни будуть вважати це місто повністю "звільнене від ЗСУ" і забудуть за нього, а Путін буде творити там все, що заманеться", – переконаний Жданов.

Олег Жданов про ситуацію в Маріуполі та пожежу на російському фрегаті: відео



Що відомо про штурм "Азовсталі": останні новини

Українські військові та цивільні переховуються від російських бомбардувань в укритті на "Азовсталі". Окупанти майже вщент знищили Маріуполь, де від їхніх рук вже загинуло понад 22 тисячі людей.

У середу, 4 травня, у Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію, що росіяни прорвалися на територію заводу. Тривалий час з українськими бійцями не було зв'язку. В Офісі Президента заявили, що окупантів вибили з "Азовсталі". Водночас в полку "Азов" повідомили, що росіяни залишаються на території заводу.

У Генштабі ЗСУ 6 травня повідомили, що Росія поновила штурм "Азовсталі". Окупанти хочуть взяти під контроль територію заводу, для чого інтенсивно використовують авіацію.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація на "Азовсталі" – критична. Російські війська ворога намагаються атакувати "Азовсталь" без упину, проте українські захисники відбивають спроби росіян.

До слова, вранці 6 травня глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що розпочалася нова хвиля евакуації мирного населення з території "Азовсталі". Він наголосив, що два попередні коридори були успішними – з Маріуполя вдалося вивезти близько 500 цивільних.

Відео до теми – штурм "Азовсталі" триває