Посунув Назарбаєва: Токаєва переобрали головою правлячої партії в Казахстані

Президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва переобрали головою партії Nur Otan. До листопада 2021 року цю посаду обіймав колишній багаторічний глава країни Нурсултан Назарбаєва.

Пропозицію щодо обрання лідером політсили Токаєва вніс сам Назарбаєв. Це відбулось під час позачергового з'їзду.

Раніше У Токаєва – вся повнота влади: Назарбаєв вперше публічно звернувся до казахів

За Токаєва проголосували одноголосно

Кандидатуру Токаєва підтримали одноголосно. За статутом партії, голова є найвищою керівною особою. Саме Токаєв керуватиме діями політради та бюро. Повноваження очільника Nur Otan – справді велетенські.

Що може робити Токаєв як глава партії:

може вносити пропозиції щодо висування кандидатів у президенти, у депутати парламенту, прем'єр-міністра , членів до політради партії, його бюро;

, членів до політради партії, його бюро; координувати роботу фракції у законодавчому органі;

вирішувати, яка буде внутрішня політика партії;

без довіреності виступати від імені партії;

підписувати всі фінансові документи;

ініціювати питання висловлення недовіри уряду – прем'єру та міністрам.

Зазначимо, що до 23 листопада 2021 року головою провладної партії був Нурсултан Назарбаєв. Свої повноваження він добровільно передав Токаєву.

Читайте також У Казахстані підрахували суму збитків від масових протестів та мародерства

Токаєв перебирає повноту владу у Казахстані:

Після ескалації заворушень у Казахстані Токаєв посунув Назарбаєва з посади голови Ради безпеки.

Представники Назарбаєва запевнили, що він пішов добровільно.

Під час протестів самого Назарбаєва не було видно. Отож з'явилась інформація про те, що він виїхав з країни або навіть мертвий.

Зяті експрезидента покинули ключові посади у великих державних компаніях.

Політик 18 січня звернувся до народу і запевнив, що перебуває в країні, та наголосив, що вся повнота влади – у Токаєва.

Чим небезпечний Токаєв: дивіться у програмі WTF