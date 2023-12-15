Посварилися через надбавку і премії голові сільради: нові деталі підриву гранат на Закарпатті

На Закарпатті 15 грудня депутат Сергій Батрин підірвав гранати у будівлі Керецівської сільради. До свого вчинку народний обранець посварився зі своїми колегами.

Зрештою стало відомо, що конфлікт міг виникнути через наміри депутатів виділити сільському голові надбавку. Крім того, голова сільради мав також отримати й премію.

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Журналісти видання "Закарпаття 24" розповіли, що за кілька хвилин до того, як стався інцидент з підривом грантам, між Батриним і його колегами сталася гостра сварка. Так, суперечка точилася навколо призначення надбавок та премій сільському голові, обраному від нині забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Батрин висловив обурення своїм колегам по сільраді тим, що вони в умовах війни підтримали запровадження 50% окладу та щомісячної премії у розмірі 100% посадового окладу для сільського голови.

Журналісти припустили, що саме цей конфлікт спричинив подальші дії Батрина. Під час попереднього голосування він категорично відмовився визнати роботу сільського голови задовільною.

Зрештою у виданні наголосили, що претензії та аргументи Батрина на його колег не подіяли. Тому він просто вийшов із зали й повернувся туди вже з гранатами.

У підривника-депутата був конфлікт із чинним головою ОТГ. Депутати навіть піднімали питання щодо дострокового припинення повноважень голови Керецьківської ОТГ Михайла Мушки,

– наголосили у виданні.

Зокрема, Батрин висловлював свої претензії до Михайла Мушки й публічно у соціальних мережах.

Батрин негативно висловлювався про Мушку / Відео з місцевих телеграм-каналів

Журналісти видання також звернули увагу, що за кілька днів до сесії Батрин записав та опублікував у соцмережах відео, де різко критикував місцевих посадовців та озвучував до них свої претензії.

На відео Батрин обурювався, що в бюджеті на 2024 рік закладено 100 тисяч для директора комунального підприємства, але при цьому в Кушниці вже кілька років проблеми з водою.



"Написали, що в Кушниці знову немає води, п'ятий – шостий день. Я говорю звертатися до старости, люди кажуть, до кого звертатися, якщо він за три роки нічого не робить", – сказав він.

Батрин за кілька днів до інциденту обурився діями сільської ради / Відео з місцевих телеграм-каналів

Депутат наголосив, що проблема з водою виникла кілька років тому, але її не розв'язують. Батрин також закликав людей боротися за себе, цікавитися і тоді все буде добре.

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