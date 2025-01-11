Трампу треба бути дуже обережним: чи змусить він Путіна до миру

В адміністрації Дональда Трампа хочуть знайти рішення для завершення війни в Україні протягом 100 днів після інавгурації. Проте новообраному президенту США треба бути дуже обережним з Владіміром Путіним.

Про це 24 Каналу сказав колишній посадовець Держдепу США й ООН Девід Тафурі, зауваживши, президент Росії не завжди чесний навіть з людьми, яких вважає друзями, й постійно порушує угоди.

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Що доведеться робити Трампу, якщо важелі впливу не спрацюють

Президент Трамп і його старші радники, які прийдуть до Білого дому разом з ним, повинні визнати, що для досягнення угоди їм, можливо, доведеться посилити підтримку України та санкції проти Росії, аби у такий спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

З Путіним не вдасться домовитися, якщо зменшити на нього тиск,

– зауважив Тафурі.

Дональд Трамп, на його думку, має великі важелі впливу на Росію. Зокрема, російський диктатор хоче послаблення санкцій, а також, аби США зменшили підтримку України зброєю. Втім, якщо важелі впливу, які є у Трампа, не спрацюють, то йому доведеться або збільшити їх, або піти на компроміс.

Я сподіваюся, що він (Трамп – 24 Канал) не піде на компроміс, який зашкодить довгостроковій безпеці, життєздатності та суверенітету України,

– мовив колишній посадовець Держдепу США й ООН.

За його словами, Трамп повинен бути вкрай обережний під час дискусій з Путіним, ставити під сумнів його слова, шукати гарантії, що він збирається робити те, що говорить.

Важливо! Нещодавно Дональд Трамп заявив, що готується його зустріч із Владіміром Путіним, але терміни не назвав.

Чи може зустріч Трампа й Путіна відбутися у США

Під час першої каденції Трамп декілька разів віч-на-віч зустрічався з Путіним. У них нібито склалися непогані відносини, але зараз важко спрогнозувати, чи зможе президент Трамп досягти чогось від цих зустрічей.

Я думаю, що вони зустрінуться особисто, але навряд чи зустріч відбудеться у США. Путін хвилюватиметься через цю поїздку, як хвилюється щодо поїздок до західних країн, адже Міжнародний кримінальний суд висунув йому звинувачення. У Вашингтоні можуть вирішити заарештувати його,

– зазначив Тафурі.

Візит у Сполучені Штати небезпечний для російського президента, тож наряд чи він наважиться зробити це, попри те, що зараз Сполучені Штати не є членом конвенції МКС.