На 110 день: батько загиблого матроса на крейсері "Москва" отримав свідоцтво про смерть сина

У квітні завдяки влучним ударам ЗСУ потонув крейсер "Москва", на борту якого були десятки російських матросів. Російська сторона заявила про смерть лише одного військового, а всіх решту визнала зниклими безвісти. І лише зараз, після понад 3 місяців війни, один батько отримав свідоцтво про смерть сина.

Батько Дмитро Шкребець, син якого вважався зниклим після потоплення крейсеру "Москва", повідомив, що отримав свідоцтво про смерть сина. Це сталося аж на 110 день після інциденту.

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"Учора в Севастополі, в Будинку офіцерів, на 110-й день після загибелі мого сина, я отримав свідоцтво про його смерть", – написав батько матроса.

До посту в соцмережі "Вконтактє" Шкребець додав документ, виданий відділом РАГСу Ленінського району Севастополя та датований 27 липня. Датою смерті Єгора Шкребця в ньому значиться 13 квітня 2022 – день, коли стало відомо про затоплення крейсера "Москва".

Весь цей час – 110 днів – Єгор Шкребець вважався зниклим безвісти. Адже міноборони росії офіційно визнало загибель лише одного матроса, незважаючи на те, що сім'ї військовослужбовців із крейсера повідомляли про десятки зниклих.

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