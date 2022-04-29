Потрапили під обстріл: на Луганщині поранено 2 рятувальників, які допомагали цивільним
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Щодня працівники ДСНС ризикують своїм життям, рятуючи мирне населення. На жаль, не завжди їм вдається вийти із поля бою неушкодженими.
На Луганщині поранено 2 рятувальників ДСНС
Такий випадок стався на Луганщині, де зараз тривають активні бойові дії. Два рятувальники були поранені при виконанні – потрапили під ворожий обстріл. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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Сьогодні старший пожежний-рятувальник та водій 38 державної пожежно-рятувальної частини прямували на допомогу мирному населенню у Новодружеськ, де потрапили під обстріли російської армії,
– заявив Гайдай.
Так, у рятувальника діагностували баротравму голови, а у водія – осколкове поранення обличчя.
Наразі працівникам ДСНС надають допомогу медичні працівники.
Яка ситуація на Луганщині
- Впродовж останньої доби російська армія 4 рази обстріляла Лисичанськ та двічі – Попасну, а в Гірській громаді вибухи лунали майже без перерви.
- Сьогодні вранці росіяни знову обстріляли Сєвєродонецьк. Цього разу під удар потрапила міська школа.
- Через руйнування магістральних газогонів та газорозподільних станцій на Луганщині немає централізованого газопостачання. Наразі газ є у 6 населених пунктах області, та й то не у всіх будинках.
- Крім того, унаслідок бойових дій, тисячі мешканців залишаються без води та світла.
- Ситуація на Луганщині – складна, тому місцевих просять не зволікати та евакуйовуватись на більш безпечні території.
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